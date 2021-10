I-a dat lovitura lui United sub privirile lui Ronaldo și l-a ironizat pe superstarul portughez! Cum a reacționat jucătorul lui Everton

„Diavolii roșii” nu trec prin cea mai bună perioadă. În ciuda victoriei pe care a obținut-o în prelungirile meciului cu Villarreal din Champions League, jucătorii lui Solskjaer au dificultăți în meciurile de pe teren propriu, având trei înfrângeri și o victorie în ultimele meciuri.

Cu Cristiano Ronaldo rezervă, United a deschis scorul în minutul 43, prin Martial, care a marcat din pasa lui Bruno Fernandes. Superstarul portughez a fost trimis în teren în minutul 57, în locul lui Cavani, iar 8 minute mai târziu, Andros Townsend a reușit să egaleze.

Mijlocașul lui Everton l-a învins pe De Gea, iar apoi, chiar sub ochii lui Ronaldo a făcut un gest ironic, bucurându-se în stilul în care o face atacantul adus de la Juventus în vară. Momentul a devenit rapid viral pe rețelele de socializare.

Andros Townsend giving it the CR7 celebration hahahahahahahahahah he is a king amongst men pic.twitter.com/qBR9QMktK7