I-au RUPT cu bataia chiar la ei acasa! Haaland, SUPERGOL in grupa Romaniei de Nations League! Pana in minutul 7 se marcasera deja 3 goluri la Irlanda de Nord-Norvegia

Norvegia s-a razbunat pe Irlanda de Nord dupa infrangerea de pe teren propriu cu Austria, din prima etapa a grupelor Nations League!

La pauza, Norvegia avea 3-1 in fata Irlandei de Nord. Inceputul partidei a fost exploziv. In minutul 2, Elyonoussi a deschis scorul pentru Norvegia. Dupa 4 minute, McNair a egalat, apoi Haaland s-a facut vazut. Super atacantul Borussiei Dortmund a inscris cu o executie superba din afara careului, in minutul 7! N-a trecut mult si s-a facut 1-3. Sorloth a marcat in minutul 19! Tot atacantii Sorloth si Haaland au marcat si in partea a doua! Norvegia a castigat cu 5-1!