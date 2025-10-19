Ianis Hagi a pus banii pe primul loc, atunci când a acceptat să semneze cu Alanyaspor, în septembrie, după trei luni în care a fost un „șomer de lux“.

De când a luat această decizie, internaționalul nostru și-a asumat o situație tristă din punct de vedere fotbalistic. Pentru că a acceptat să fie la o formație mediocră din Superliga turcă. Ceea ce se și vede acum. Alanyaspor n-a depășit niciodată jumătatea clasamentului și, în ultimele patru etape, n-a bătut pe nimeni: trei egaluri și o înfângere. Iar criza s-ar fi prelungit, dacă nu era finalul dramatic de astăzi, în duelul cu Goztepe.

Umit Akdag, omul care ne-a refuzat, eroul celor de la Alanyaspor

Cu Ianis Hagi titular și integralist la Alanyaspor, echipa iarăși a pedalat în gol! Ianis Hagi s-a remarcat printr-un cartonaș galben, încasat în minutul 29. Degeaba însă! În ciuda eforturilor sale, scorul a rămas egal, 0-0, până în ultimele minute.

Când părea că Alanyaspor va bifa încă o etapă fără victorie, echipa a fost salvată de Umit Akdag. Adică, de fundașul care a „trădat“ naționala României, după ce a jucat pentru reprezentativa noastră de tineret. În această vară, stoperul de 22 de ani a anunțat că, la nivelul primelor reprezentative, vrea să joace pentru Turcia!

Revenind la meciul Alanyaspor – Goztepe, diferența a fost făcută de reușita lui Umit Akdag. Acesta a punctat, în minutul 84, trimițând punctele în contul gazdelor.

După această victorie cu 1-0, Alanyaspor e pe 8 în clasament, având 13 puncte. Lider e Galatasaray cu 25 de puncte.

Pentru prestația sa de astăzi, Ianis Hagi a fost notat cu 7,6 de Flashscore, în condițiile în care media echipei a fost de 7,2. Românul a fost integralist, la fel ca și Umit Akdag, care a primit nota 8,6, fiind omul meciului.

