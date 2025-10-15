Rangers este foarte aproape să ajungă la un acord cu Ole Gunnar Solskjaer, fostul antrenor al lui Manchester United și Beșiktaș, potrivit jurnalistului italian Nicolo Schira.



Conducerea clubului scoțian l-a inclus pe norvegian pe lista scurtă pentru postul de antrenor principal, după ce Steven Gerrard a refuzat să revină pe banca echipei.



Rangers bate palma cu Ole Gunnar Solkjaer la o lună după plecarea lui Ianis Hagi



Russell Martin a fost demis săptămâna trecută, după un start dezastruos de sezon, iar Rangers caută un antrenor care să readucă echipa în lupta cu rivala Celtic. Pe lângă Solskjaer, Danny Rohl și Kevin Muscat au fost și ei luați în calcul.



Fostul atacant al lui United a fost ultima dată la Beșiktaș, unde a antrenat din ianuarie până în august 2025, fiind demis după neînțelegeri cu conducerea.



Totuși, presa suedeză scrie că Solskjaer a purtat recent discuții și cu federația Suediei pentru postul de selecționer, astfel că Rangers ar putea rata semnătura sa.



Ianis Hagi a plecat de la Rangers în vara lui 2025, când a fost transferat la Alanyaspor, în Turcia.

