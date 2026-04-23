Ianis Hagi, martor la un dezastru! Alanyaspor, învinsă fără drept de apel în Cupa Turciei

Beșiktaș s-a impus cu scorul de 3-0 și s-a calificat în semifinalele Cupei, unde o va întâlni pe Konyaspor.

Alanyaspor, eliminată din Cupa Turciei! Ianis Hagi, rezervă neutilizată

Ianis Hagi a fost rezervă neutilizată la meciul de la Istanbul. Toure a deschis scorul în minutul 17, iar, pe final, Beșiktaș a majorat diferența la 3-0. Oh Heyon-Gyu a punctat în minutul 83 pentru 2-0, iar Kokcu a stabilit scorul final două minute mai târziu.

Umit Akdag a fost integralist la Alanyaspor, în timp ce Ianis Hagi nu a călcat pe gazon.

În acest sezon, Ianis Hagi a strâns 27 de meciuri la Alanyaspor și și-a trecut în cont cinci goluri și două pase decisive.

