Decizia luată de Alanyaspor în cazul lui Ianis Hagi, la primul meci după mutare

Alanyaspor, noua echipă a lui Ianis Hagi, joacă sâmbătă, de la 20:00, pe terenul lui Konyaspor, în etapa a cincea din Superlig.

Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor în urmă cu aproximativ o săptămână. S-a alăturat imediat antrenamentelor portughezului Joao Pereira și a prins lotul pentru partida cu Konyaspor de sâmbătă.

Ianis Hagi, rezervă în Konyaspor - Alanyaspor

Totuși, Ianis Hagi este doar rezervă. Rămâne de văzut dacă mijlocașul român va avea șansa debutului în repriza secundă.

Hagi a jucat ultimul meci oficial pe 4 mai, un derby Rangers - Celtic 1-1, în play-off-ul din Scoția. Ulterior, internaționalul român a rămas fără echipă și a așteptat până în septembrie pentru a semna un nou angajament.

Alanyaspor a obținut patru puncte în primele trei etape din Superlig și se află pe locul 9. De partea cealaltă, Konyaspor e pe 5, cu 7 puncte.

