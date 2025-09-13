Decizia luată de Alanyaspor în cazul lui Ianis Hagi, la primul meci după mutare

Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor în urmă cu aproximativ o săptămână. S-a alăturat imediat antrenamentelor portughezului Joao Pereira și a prins lotul pentru partida cu Konyaspor de sâmbătă.
Ianis Hagi, rezervă în Konyaspor - Alanyaspor
Totuși, Ianis Hagi este doar rezervă. Rămâne de văzut dacă mijlocașul român va avea șansa debutului în repriza secundă.
Hagi a jucat ultimul meci oficial pe 4 mai, un derby Rangers - Celtic 1-1, în play-off-ul din Scoția. Ulterior, internaționalul român a rămas fără echipă și a așteptat până în septembrie pentru a semna un nou angajament.
Alanyaspor a obținut patru puncte în primele trei etape din Superlig și se află pe locul 9. De partea cealaltă, Konyaspor e pe 5, cu 7 puncte.