Neymar încinge spiritele între Messi și Mbappe: cine era ”puțin gelos”



Neymar a dezvăluit că a avut o relație bună în primii ani cu Kylian Mbappe. Ba chiar au cinat și împreună. Totul a început să scârțâie însă în clipa în care Lionel Messi a ajuns la PSG. Argentinianul s-a despărțt în vara lui 2021 de FC Barcelona și a semnat cu parizienii din postura de jucător liber de contract.



Brazilianul a mărturisit că de atunci Mbappe a devenit ”puțin gelos” și a punctat că, de fapt, francezul nu voia să-l împartă cu nimeni! La FC Barcelona, Neymar și Leo Messi au fost cei mai buni prieteni, alături de atacantul central Luis Suarez.



”Mbappe nu e enervant. Am chestiile mele cu el, am avut câteva neînțelegeri, dar a fost fundamental pentru noi când a venit. Îi spuneam copilul de aur. Am jucat mereu împreună, îmi spunea că o să devină cel mai bun. L-am ajutat, am vorbit cu el, a venit chiar și la mine acasă și am cinat.



Am avut ani buni de parteneriat, dar după ce Messi a venit la noi a fost puțin gelos. El (n.r. Mbappe) nu voia să mă împartă cu nimeni! De aici s-au iscat și câteva certuri și o schimbare în comportament”, a spus Neymar, citat de GOAL.