INTERVIU / Pelici: "Sunt cel mai bun antrenor dintre cantareti si cel mai bun cantaret dintre antrenori!"

Alexandru Pelici (44 de ani), antrenorul celor de la FC Hermannstadt, finalista Cupei Romaniei din sezonul trecut, este un tanar antrenor respectat si provine dintr-o familie celebra de cantareti de muzica populara din zona Banatului.

Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone!

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro

Dincolo de caracterizarea inedita, Pelici ramane un tip cerebral, care a refuzat de-a lungul timpului sa se faca multe dintre compromisurile profesionale facute de colegii sai de breasla.



Cum vi se pare acest inceput de sezon in Liga 1?

E un campionat interesant, pentru ca nu s-a mai intamplat de mult ca nicio echipa sa nu aiba maximum de puncte. Va fi un campionat foarte disputat, se va lupta pentru toate punctele puse in joc. Echipele nou-promovate au facut si ele puncte, spre deosebire de alti ani, in care aceste echipe erau cu puncte putine sau chiar cu zero puncte. Asta e un lucru bun, va fi un campionat tare. Previzionez ca va exista echilibru si se va lupta pentru fiecare punct pus in joc.



Obiectivul echipei dumneavoastra care ar fi?

In prima faza, sa acumulam cat mai rapid si cat mai multe puncte si sa integram jucatorii, care au fost transferati in aceasta vara, cam astea sunt obiectivele imediate. Apoi, odata cu inaintarea in campionat, in momentul in care vom simti pulsul competitiei, vom fixa si un obiectiv de performanta. Automat, acumularea cat mai multor puncte inseamna si evitarea retrogradarii sau fuga de locurile care duc in Liga a 2-a.



Finala de Cupa Romaniei din sezonul trecut a fost o repetitie pentru ce urmeaza anul acesta?

Au fost jocuri in care noi ne-am putut da seama de adevarata noastra valoare, au fost niste meciuri utile. Dar nu stiu cat e serios au jucat adversarii nostri, cel putin primele echipe cu care am jucat in Cupa Romaniei, cele de Liga 1, cat de serios ne-au tratat. Cu siguranta ca altfel stau lucrurile in campionat, fiecare echipa lupta pentru punctele puse in joc. Joaca cu cea mai buna garnitura, se gandesc ca "daca nu batem pe o nou-promovata, pe cine o sa batem?" si atunci fiecare meci e foarte greu pentru noi, pentru ca suntem, totusi, o echipa nou-promovata.



La ce capitole exceleaza FC Hermannstadt si ce ar trebui sa urmarim atent la echipa dumneavoastra?

In primul rand, am fost un grup omogen, asta ne-a ajutat foarte mult. Am reusit sa facem un grup foarte puternic si sa avem o organizare buna a jocului, in care fiecare jucator stia bine ce are de facut. Am suferit un pic la calitate individuala, la concentrare in fata portii si la ultimele executii, de la 25 de metri spre poarta adversa. Asta a fost motivul pentru care in vara ne-am dorit sa aducem jucatori, care sa creasca prin valoarea lor individuala si valoarea echipei, sa poata sa gaseasca solutii pe spatii mici si in conditii de timp si de spatiu, pentru a reusi sa inscriem si sa facem puncte. Am pierdut si cativa jucatori importanti, care au fost titulari in sezonul trecut, asta ne-a obligat sa aducem alti jucatori care sa ii inlocuiasca. Pana acum putem spune ca suntem in grafic, desi avem un gust amar datorat meciului cu Dunarea Calarasi, unde nu aveam voie sa pierdem cele 2 puncte pe finalul meciului, pe o lipsa de concentrare, si partidei de la Chiajna, unde nu am reusit sa ne adaptam mai bine la terenul sintetic.

"DIFERENTA INTRE LIGA 1 si LIGA 2? PRAGMATISMUL SI PRESSINGUL"

Asta e diferenta majora dintre Liga 1 si Liga 2, ca aici greselile sunt taxate?

In mod sigur, e mult mai mult pragmatism in Liga 1 si mult mai multa calitate a jucatorilor. Daca ai gresit, platesti, nu te iarta nimeni. Nu trebuie sa aiba adversarii 5-6 ocazii ca sa inscrie un gol. Din doua ocazii ale adversarilor, primesti un gol. Spatiile, cand intri intr-o zona de pressing si contrapressing, se contracta mult mai agresiv si aici se face diferenta intre Liga 1 si Liga 2. In ambele ligi se alearga mult, in ambele exista echipe organizate, unele care au o posesie mai buna, altele care joaca pe tranzitie...



Care este filosofia dumneavoastra despre fotbal?

In primul rand, grupul. Tin foarte mult ca vedeta sa fie grupul si nu individul, indiferent de numele lui. Disciplina tactica, fiecare jucator trebuie sa stie exact ce are de facut, pentru ca altfel, daca nu ai lucrat cu acel jucator, tu, ca antrenor, nu ai ce asteptari si pretentii sa ai de la el. Daca prin jocul colectiv, un jucator iese in evidenta, cum e la noi Blanaru, in aceste prime etape, asta e foarte bine si nu poate sa fie decat o bucurie pentru noi. Insa, orice jucator in forma e bun daca isi pune interesele si calitatile lui in slujba obiectivului principal al echipei.



Va ajuta daca jucati inca din startul sezonului la Sibiu, pe propriul stadion?

In mod sigur! S-a vazut ca atunci cand avem publicul de partea noastra, chiar am avut al 12-lea jucator. La Sibiu, oamenii sunt inimosi, au fost langa noi, am fost pe primul loc in statistica Ligii 2 ca asistenta la jocurile disputate acasa. Se lucreaza la stadionul din Sibiu, dar nu stiu cand vom reveni acolo. Speram ca macar la jocurile cu CFR Cluj, FCSB, Astra, pe care le vom juca acasa, sa prindem jocuri la Sibiu, pentru ca sunt sigur ca vor veni foarte multi oameni langa noi.



"NE RESPECAM ADVERSARII, NU II VENERAM"

Asteptati in mod special vreun meci cu adversarele din Liga 1?

Nu. Am jucat finala Cupei Romaniei pe Arena Nationala, nu mai avem emotii... Sigur, fiecare antrenor si jucator, cand se apuca de fotbal, isi doreste sa joace la cel mai inalt nivel, pe cele mai mari stadioane din tara. E o placere si o onoare, simti altfel fotbalul si ai alte responsabilitati, cand joci la cele mai inalte standarde. Respectam adversarele, dar nu le veneram. Oricum trebuie sa jucam cu toate, ne dorim doar sa ne intoarcem cat mai repede la Sibiu, ca sa jucam in fata propriilor suporteri. Eu ai facut sacrificii si au venit langa noi si la Tg. Mures, de aceea dorim sa le oferim cat mai multe satisfactii.



Exista un antrenor in Liga 1 pe care il admirati sau cu care aveti o relatie mai speciala?

Ma bucura faptul ca din generatia mea, cu care am urmat eu cursurile licentei PRO si cu care am avut onoarea si placerea sa absolvim in 2015, sunt multi antrenori care sunt in activitate. Aici ma refer la Costel Enache, Costel Ilie, Flaviu Stoican, plus Naicu, Claudiu Niculescu... Ca in orice domeniu, se schimba generatiile si nu mai sunt atat de multi antrenori cu varste inaintate. Tuturor le doresc succes si sper sa aiba parte de obiective indeplinite la echipele lor.

"VIATA DE ANTRENOR IN ROMANIA ESTE O JUNGLA"

E grea viata de antrenor in Romania, e extenuanta?

Depinde din ce punct de vedere privesti. Din punct de vedere sportiv, cred ca facem aceleasi lucruri ca antrenor, si in Romania, si in alta tara. Din punct de vedere al statutului antrenorului, in Romania, putem discuta. Cred ca exista o lipsa de respect la adresa antrenorilor, lipsa de respect intre antrenorii romani. Parca vechiul proverb cu "sa moara capra vecinului" s-a transformat in "sa moara vecinul ca sa ii iau capra". Din pacate, asta e realitatea. E o jungla, cred ca ar trebui... dar nu cred ca doar in fotbal se intampla asta. Fotbalul e cel mai mediatizat dintre sporturi si cred ca din aceasta cauza iese in evidenta. Cred ca in toate domeniile de activitate e loc de mai mult respect. "Dezbina si cucereste" nu cred ca poate aduce ceva bun. Supravietuirea e din ce in ce mai grea, asa ca se lasa deoparte toate principiile de morala si de etica, cu care am fost crescuti de parintii si de bunicii nostri. Ma rog, altele sunt valorile in ziua de azi...



Ati reusit mai multe promovari, ati ajuns in finala Cupei Romaniei... Ati avut un pic ghinion pana acum? Multa lume are impresia ca meriti mai mult din punct de vedere profesional...

Multumesc celor care gandesc asa. Pana la urma, probabil ca imi lipseste si mie ceva, daca nu am reusit sa ajung in Liga 1 si sa am o continuitate. Exista alegeri pe care le facem in viata si depinde pe ce cale poti si vrei sa te duci. Sunt niste principii de la care personal nu vreau sa ma abat, indiferent cat m-ar costa. Sper ca intr-o buna zi lucrurile astea sa fie rasplatite.



Judetul Sibiu va oferi o surpriza in acest sezon?

Gaz Metan Medias a fost lider, noi incepem sa ne adaptam. Daca am fi castigat cu Calarasiul, judetul Sibiu era, dupa primele trei etape, pe primele doua locuri in Liga 1. Era un lucru frumos, un lucru bun, de moral. Dar mai avem drum lung, au trecut doar 4 etape si e devreme sa vorbim despre clasament. Liga 1 e un campionat de anduranta, e un maraton, nu o cursa de 100 de metri. Sunt multe meciuri, dar de asta ne pregatim. La Sibiu e un proiect de lunga durata. Presedintele care a pornit acest proiect isi doreste sa existe continuitate si sa progresam. Speram sa acumulam puncte si sa mergem inainte.



"LE CANT MUZICA POPULARA FOTBALISTILOR DOAR IN CONDITII SPECIALE, EI ASCULTA IN VESTIAR ALTCEVA"

Sunteti celebru in fotbal pentru talentul muzical...

Da, cred ca cea mai buna caracterizare ar fi ca sunt cel mai bun antrenor dintre cantareti si cel mai bun cantaret dintre antrenori. Sper, cel putin, sa nu gasesc altul care sa cante mai bine. De antrenat, cu siguranta se gasesc. Am mostenit asta de la mama mea, care a fost una dintre cele mai mari voci din folclorul romanesc, din partea Banatului. Cand eram mic, puteam sa o iau pe calea aceasta, ea a insistat foarte mult, dar dragostea pentru sport si pentru fotbal a fost mai mare. Probabil, daca nu as fi facut fotbal, as fi fost cantaret. Am in sange dragostea asta pentru folclor, pentru traditie, pentru ce-i autentic si romanesc.



E un hobby, mai cantati din cand in cand?

Da. Nu ascund acest lucru, vin dintr-o familie in care se asculta foarte multa muzica populara. Ne place, ascultam foarte mult, de cate ori avem ocazia participam la gale, la spectacole. Nu prea le cant baietilor, decat in conditii speciale. Avem melodiile noastre, pe care le cantam in vestiar, dar nu au legatura cu folclorul. Curentul nu e foarte mult spre folclor, le place si folclorul, dar le plac mai mult astea mai usoare, gen manele si ...(rade) celelalte care prind mai bine la tineret.



Ce melodie din repertoriul banatean s-ar potrivi mai bine pentru a caracteriza FC Hrmannstadt - "Cine-i fruntea si de fala" sau "Banii arda-i focul"?

Nu stiu, m-ati luat prin surprindere, nu m-am gandit. Amandoua merg cu situatia noastra si au cuvinte frumoase, dar trebuie sa mai muncim ca sa avem si melodie care sa ne sintetizeze activitatea. Cred ca ni s-ar potrivi o melodie despre prietenie si despre o atmosfera frumoasa.

PENTRU ECHIPA LUI, E "GLADIATORUL" SI "MAD MAX"

In ce directie credeti ca se indreapta fotbalul romanesc?

Eu cred ca mergem intr-o directie buna, mai ales cu aceasta regula U21, in ceea ce priveste intinerirea nucleului de jucatori romani, la Liga 1 si Liga 2. Sunt foarte bune masurile, pentru ca incet-incet vom fi obligati sa investim in tineri, sa investim in copiii nostri si in viitorul nostru. Sa nu cautam solutiile si salvarea doar prin alte parti. Aici ar trebui sa investim mult mai mult, in jucatori. Si mai mult, in juniori si in antrenorii de la juniori. E important ca ei sa creasca intr-o mentalitate sanatoasa, sa termine un juniorat ca jucatori formati din puncte de vedere fizic, psihic, tehnic si tactic, sa stie ce au de facut.

Stiu ca filmele sunt un alt hobby. Daca s-ar face un film despre dumneavoastra, pe cine ati alege sa va joace rolul, pe Russel Crowe sau pe Mel Gibson?

Amandoi imi plac foarte mult, e o intrebare grea. Sunt un luptator, ca si personajele pe care le interpreteaza ei de obicei. Daca consider ca o activitate sau o cauza merita sacrificiul, lupt pentru ea ca "Galadiatorul" lui Crowe sau "Mad Max" al lui Gibson. Si Hermannstadt chiar cred ca merita.