Golgheterul lui Bayern a reușit o „dublă” în victoria Angliei cu 2-0 pe terenul Albaniei, în ultima etapă a Grupei K din preliminariile CM 2026, și a doborât unul dintre cele mai celebre recorduri din fotbalul mondial.

Englezul a ajuns la 78 de goluri pentru națională, depășindu-l pe legendarul Pele, autor a 77 de reușite în tricoul Braziliei.

Harry Kane – 78 de goluri în 112 meciuri pentru Anglia

Pelé – 77 de goluri în 92 de meciuri pentru Brazilia

Sezon de vis la Bayern

Forma lui Kane nu se vede doar la națională, ci și în Germania. Atacantul are cifre incredibile în tricoul lui Bayern:

23 de goluri și 3 assisturi în 17 meciuri în toate competițiile în acest sezon

108 goluri și 29 assisturi în 113 partide pentru Bayern

Cu 28 de goluri în 23 de meciuri pentru club și națională în noul sezon, Kane este deja considerat unul dintre marii favoriți la Balonul de Aur 2026, alături de Mbappe, Haaland și Lamine Yamal.

Anglia încheie preliminariile cu un parcurs perfect și se pregătesc pentru Mondial. „The Three Lions” au terminat Grupa K cu opt victorii din opt, iar pe locul doi a fost chiar Albania, cu 14 puncte înregistrate.