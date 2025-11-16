Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul 2 mondial, a câştigat Turneul Campionilor pentru al doilea an consecutiv, după ce l-a învins în finală, cu 7-6 (7/4), 7-5, pe spaniolul Carlos Alcaraz, liderul clasamentului ATP, duminică seara la Torino.

Jannik Sinner, victorie în fața rivalului său Carlos Alcaraz la Turneul Campionilor

Sinner (23 ani) a ajuns astfel la un total de 24 de trofee cucerite ca profesionist, şase dintre ele în 2025.

Italianul a înregistrat cu această ocazie a 31-a sa victorie consecutivă indoor pe hard, suprafaţa sa favorită.

El a fost recompensat cu un cec de 5,07 milioane de dolari după ce a reuşit să încheie neînvins competiţia de final de sezon din circuitul ATP.

Carlos Alcaraz (22 ani) are la rândul său 24 de titluri în circuitul profesionist şi, în ciuda eşecului de la Torino, rămâne cu un bilanţ favorabil în duelurile cu Sinner, pe care l-a învins pe 10 ori în 16 confruntări.

Jannik Sinner, cuvinte mari pentru Carlos Alcaraz

Italianul Jannik Sinner a evidenţiat vineri sezonul remarcabil al spaniolului Carlos Alcaraz, proaspăt devenit numărul unu mondial. Sinner a afirmat că, dacă ar trebui să existe un „număr unu” în afară de el, şi-ar alege „cu siguranţă” marele rival, scrie EFE.

Alcaraz şi-a asigurat poziţia de lider mondial la final de an, învingându-l pe italianul Lorenzo Musetti în al treilea meci din faza grupelor Turneului Campionilor (ATP Finals).

„Mă bucur pentru el. Dacă v-aş spune că sunt super fericit, aş minţi, dar merită pentru că a avut un sezon fantastic şi joacă la un nivel foarte înalt pe orice suprafaţă, cu un stil de tenis foarte agresiv, aşa cum am văzut în ultimele zile”, a declarat Sinner într-o conferinţă de presă după victoria sa împotriva americanului Ben Shelton la Turneul Campionilor.

„A meritat! A fost sub presiune şi a gestionat-o foarte bine. Este o persoană grozavă şi are o echipă grozavă în jurul său, care lucrează foarte bine", a adăugat el.

Sinner: „Pentru mine este o motivaţie pentru anul viitor”

„Pentru mine este o motivaţie pentru anul viitor. Vom munci din greu. Dar, repet, merită! Dacă ar fi să existe un alt număr unu în afară de minte, l-aş alege întotdeauna. Merită", a concluzionat el.

În semifinalele Turneului Campionilor, Sinner îl va înfrunta pe australianul Alex de Minaur, în timp ce Alcaraz îşi aşteaptă adversarul, care va fi cunoscut după meciul dintre germanul Alexander Zverev şi canadianul Felix Auger-Aliassime.



Sursa: Agerpres

