BREAKING NEWS | S-a anuntat cea mai buna echipa din ISTORIA FOTBALULUI! BALON DE AUR ISTORIC: Pele, Maradona, Ronaldo si Messi, in aceeasi echipa

France Football au anuntat cea mai buna echipa din istoria fotbalului, dupa ce un juriu format din 140 de jurnalisti din toata lumea a decis.

Cea mai buna echipa a tuturor timpurilor, desemnata de France Football:

Lev Ivanovich Yashin (Rusia) - Cafu (Brazilia), Franz Beckenbauer (Germania), Paolo Maldini (Italia) - Lothar Matthaus (Germania), Xavi (Spania), Maradona (Argentina), Pele (Brazilia) - Ronaldo Nazario (Brazilia), Cristiano Ronaldo (Portugalia), Lionel Messi (Argentina)

Tripla din atacul celei mai bune echipe din istoria fotbalului este formata din Cristiano Ronaldo, Lionel Messi si Ronaldo Nazario.

???? ???????? Cristiano Ronaldo is elected by our 140 journalists jury as best left forward of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/sBukEqDxRn — France Football (@francefootball) December 14, 2020

???? ???????? Ronaldo is elected by our 140 journalists jury as best centre forward of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/q87gszTM0M — France Football (@francefootball) December 14, 2020

???? ???????? Lionel Messi is elected by our 140 journalists jury as best right forward of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/8PjMkLUBmo — France Football (@francefootball) December 14, 2020

Cei patru mijlocasi care au fost alesi in cea mai buna echipa din istoria fotbalului sunt germanul Lothar Matthaus, spaniolul Xavi, argentinianul Diego Armando Maradona si brazilianul Pele.

???? (2/2) ???????? Pelé is elected by our 140 journalists jury as best offensive midfielder of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/vbqz75X677 — France Football (@francefootball) December 14, 2020

???? (1/2) ???????? Diego Maradona is elected by our 140 journalists jury as best offensive midfielder of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/Ei6cj9qIBe — France Football (@francefootball) December 14, 2020

???? (2/2) ???????? Xavi is elected by our 140 journalists jury as best defensive midfielder of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/gApgmfl9yv — France Football (@francefootball) December 14, 2020

???? (1/2) ???????? Lothar Matthäus is elected by our 140 journalists jury as best defensive midfielder of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/F0d1LkYzUF — France Football (@francefootball) December 14, 2020

Cei trei fundasi care au fost desemnati cei mai buni din toate timpurile sunt:

Brazilianul Cafu, germanul Franz Beckenbauer si italianul Paolo Maldini.

???? ???????? Paolo Maldini is elected by our 140 journalists jury as best left back of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/GGzyuynhS9 — France Football (@francefootball) December 14, 2020

???? ???????? Franz Beckenbauer is elected by our 140 journalists jury as best centre back of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/DPZ0rKNx81 — France Football (@francefootball) December 14, 2020

???????????? Cafu is elected by our 140 journalists jury as best right back of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/VOriA8yYIA — France Football (@francefootball) December 14, 2020

Titularul pentru postul de portar a fost ales rusul Lev Ivanovich Yashin. 140 de jurnalisti l-au desemnat, potrivit France Football, ca fiind cel mai mare portar din toate timpurile.

???? ???????? Lev Yachine is elected by our 140 journalists jury as best goalkeeper of all time ! #BOdreamteam pic.twitter.com/OeWjYClQXe — France Football (@francefootball) December 14, 2020