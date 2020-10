Sergio Aguero pleaca de la Manchester City si are o DESTINATIE interesanta! "Killer-ul" Romaniei din Nations League ii poate lua locul! 

Sergio Aguero este in ultimul an de contract cu Manchester City, iar formatia engleza nu pare de gand sa-i prelungeasca argentinianului contractul.

Atacantul lui Manchester City a revenit la echipa marti, dupa ce in luna iunie jucatorul efectuase o operatie la genunchi. Inainte de pandemie, Aguero nu mai era prima varianta a lui Guardiola, antrenorul contand mai mult in teren pe Gabriel Jesus.

Argentinianul joaca la "cetateni" din 2011, iar de atunci a evoluat in 263 de partide in care a marcat 180 de goluri. Antonio Conte il doreste foarte mult pe Aguero, mai ales ca acesta ar veni la Inter din postura de jucator liber de contract.

Argentinianul ar fi solutia perfecta in cazul unei plecari a conationalului sau de la Inter, Lautaro Martinez. Martinez a fost dorit insistent in aceasta vara de Barcelona si Real Madrid.

Manchester City s-a gandit deja la un inlocuitor pentru Aguero. Erling Haaland, cel care a fost "killerul" Romaniei in meciul jucat duminica are sanse sa evolueze pe Etihad Stadium. Clauza de reziliere a norvegianului este una mica, de doar 60 de milioane de euro, avand in vedere sumele care se arunca in fotbal in ultimul timp.

Transferul lui Haaland la City ar fi o lovitura pentru Ole Gunnar Solskjaer, care a refuzat sa-l semneze in 2019 pe compatriotul sau, chiar daca acesta valora doar 20 de milioane de euro.