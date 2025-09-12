Gică Hagi revine pe teren la 60 de ani și va evolua în aceeași echipă cu campionul mondial al greilor din box!

Meciul se va juca la Lisabona și pe gazon vor mai fi prezenți, printre alții, foștii mari fotbaliști Luis Figo, Kaka, Alessandro Del Piero și Roberto Carlos.

Campionul mondial la box Oleksandr Usyk a fost și el invitat, pentru că ”greul” ucrainean este pasionat de fotbal și obișnuiește să joace frecvent.

Meciul vedetelor de la Lisabona are drept scop strângerea sumei de 1 milion de euro în scopuri caritabile.

Anul trecut, Gică Hagi a făcut spectacol pe Arena Națională în meciul Generației de Aur, așa cum este cunoscută echipa națională a României care a obținut cea mai mare performanță la Campionatul Mondial din 1994, când a fost eliminată în sferturile de finală de Suedia, după loviturile de departajare.

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO



De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.

