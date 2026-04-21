Marko Arnautovic, fotbalistul celor de la Steaua Roșie Belgrad, a oferit detalii savuroase despre modul în care a cunoscut-o pe soția sa, Sara. Într-un interviu acordat televiziunii austriece Servus TV, atacantul a demontat zvonurile potrivit cărora s-ar fi întâlnit într-o discotecă, explicând că povestea lor a fost plină de obstacole.
Potrivit relatărilor fotbalistului, prima interacțiune a avut loc indirect, în anul 2009, pe vremea când evolua pentru Inter Milano. Fratele său cunoștea o fată din Bremen, care i-a arătat lui Arnautovic o fotografie cu Sara.
„Avea o rochie roșie și, mi se pare, ținea un dosar în mână. M-am gândit: și ce dacă merge la facultate? Iar eu, oameni buni, nu am absolut nicio treabă cu facultatea. Să fim sinceri. Totuși, am zis: «Da, merge, îmi place. E o fată frumoasă. Să luăm legătura»”, a povestit jucătorul.
Sigur pe el, austriacul a abordat-o pe rețelele de socializare folosindu-se de statutul său, transmițându-i un mesaj clasic de agățat: „Știi, Marko Arnautovic, Inter Milano”. Răspunsul primit l-a lăsat însă fără replică. Sara l-a refuzat categoric și i-a transmis că dacă vrea să o cunoască, va trebuie să meargă la Bremen.
Întâlnirea din club și momentul decisiv
Destinul a făcut ca fotbalistul să se transfere ulterior chiar la Werder Bremen. A încercat din nou să ia legătura cu ea, dar a aflat că era deja implicată într-o altă relație. Abia după un an și jumătate, cei doi s-au intersectat întâmplător într-un club local.
Arogant la acea vreme, Arnautovic și-a trimis fratele să o cheme la masa lor din zona VIP, dar Sara a rămas fermă pe poziții: „Dacă vrea ceva, să coboare el. Ce să caut eu sus la el?”, i-a transmis tânăra. „Când m-a respins din start așa, am fost complet emoționat și confuz. Nu știam ce să-i mai zic”, a recunoscut sportivul. Sara nu i-a dat numărul de telefon în acea seară, acceptând doar să comunice online și să se vadă exclusiv în anturaje mai mari, pentru a evita bârfele.
Grătarul care i-a schimbat viața
Transformarea relației s-a produs în timpul unui grătar organizat acasă la Arnautovic. În timp ce toată lumea se relaxa, fotbalistul a remarcat absența Sarei din grupul de prieteni.
„Am intrat în casă și am văzut-o cum vorbea cu mama mea și o ajuta să spele vasele, strângea lucrurile. Am fost șocat, era exact ceea ce și-ar dori oricine”, a explicat atacantul.
Acela a fost momentul în care mama jucătorului a intervenit decisiv. „Când a ieșit afară, mama mi-a zis: «Ia-o de nevastă! Este exact ceea ce îți trebuie». Atunci am știut că trebuie să dau totul. Și din acel moment au trecut 15 ani”, a conchis Arnautovic, care acum este căsătorit și are o familie solidă alături de femeia care a știut să îl țină cu picioarele pe pământ.