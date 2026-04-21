Marko Arnautovic, fotbalistul celor de la Steaua Roșie Belgrad, a oferit detalii savuroase despre modul în care a cunoscut-o pe soția sa, Sara. Într-un interviu acordat televiziunii austriece Servus TV, atacantul a demontat zvonurile potrivit cărora s-ar fi întâlnit într-o discotecă, explicând că povestea lor a fost plină de obstacole.

Potrivit relatărilor fotbalistului, prima interacțiune a avut loc indirect, în anul 2009, pe vremea când evolua pentru Inter Milano. Fratele său cunoștea o fată din Bremen, care i-a arătat lui Arnautovic o fotografie cu Sara.

„Avea o rochie roșie și, mi se pare, ținea un dosar în mână. M-am gândit: și ce dacă merge la facultate? Iar eu, oameni buni, nu am absolut nicio treabă cu facultatea. Să fim sinceri. Totuși, am zis: «Da, merge, îmi place. E o fată frumoasă. Să luăm legătura»”, a povestit jucătorul.

Sigur pe el, austriacul a abordat-o pe rețelele de socializare folosindu-se de statutul său, transmițându-i un mesaj clasic de agățat: „Știi, Marko Arnautovic, Inter Milano”. Răspunsul primit l-a lăsat însă fără replică. Sara l-a refuzat categoric și i-a transmis că dacă vrea să o cunoască, va trebuie să meargă la Bremen.