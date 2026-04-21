GALERIE FOTO Gestul surprinzător care l-a convins pe fostul star al lui Inter să se însoare: „Mama a zis să o iau imediat de nevastă!”

Gestul surprinzător care l-a convins pe fostul star al lui Inter să se însoare: „Mama a zis să o iau imediat de nevastă!” Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul star al lui Inter Milano a rememorat începutul neobișnuit al relației sale cu Sara, care l-a respins inițial.

Marko Arnautovic, fotbalistul celor de la Steaua Roșie Belgrad, a oferit detalii savuroase despre modul în care a cunoscut-o pe soția sa, Sara. Într-un interviu acordat televiziunii austriece Servus TV, atacantul a demontat zvonurile potrivit cărora s-ar fi întâlnit într-o discotecă, explicând că povestea lor a fost plină de obstacole.

Potrivit relatărilor fotbalistului, prima interacțiune a avut loc indirect, în anul 2009, pe vremea când evolua pentru Inter Milano. Fratele său cunoștea o fată din Bremen, care i-a arătat lui Arnautovic o fotografie cu Sara.

„Avea o rochie roșie și, mi se pare, ținea un dosar în mână. M-am gândit: și ce dacă merge la facultate? Iar eu, oameni buni, nu am absolut nicio treabă cu facultatea. Să fim sinceri. Totuși, am zis: «Da, merge, îmi place. E o fată frumoasă. Să luăm legătura»”, a povestit jucătorul.

Sigur pe el, austriacul a abordat-o pe rețelele de socializare folosindu-se de statutul său, transmițându-i un mesaj clasic de agățat: „Știi, Marko Arnautovic, Inter Milano”. Răspunsul primit l-a lăsat însă fără replică. Sara l-a refuzat categoric și i-a transmis că dacă vrea să o cunoască, va trebuie să meargă la Bremen.

Întâlnirea din club și momentul decisiv

Destinul a făcut ca fotbalistul să se transfere ulterior chiar la Werder Bremen. A încercat din nou să ia legătura cu ea, dar a aflat că era deja implicată într-o altă relație. Abia după un an și jumătate, cei doi s-au intersectat întâmplător într-un club local.

Arogant la acea vreme, Arnautovic și-a trimis fratele să o cheme la masa lor din zona VIP, dar Sara a rămas fermă pe poziții: „Dacă vrea ceva, să coboare el. Ce să caut eu sus la el?”, i-a transmis tânăra. „Când m-a respins din start așa, am fost complet emoționat și confuz. Nu știam ce să-i mai zic”, a recunoscut sportivul. Sara nu i-a dat numărul de telefon în acea seară, acceptând doar să comunice online și să se vadă exclusiv în anturaje mai mari, pentru a evita bârfele.

Grătarul care i-a schimbat viața

Transformarea relației s-a produs în timpul unui grătar organizat acasă la Arnautovic. În timp ce toată lumea se relaxa, fotbalistul a remarcat absența Sarei din grupul de prieteni.

„Am intrat în casă și am văzut-o cum vorbea cu mama mea și o ajuta să spele vasele, strângea lucrurile. Am fost șocat, era exact ceea ce și-ar dori oricine”, a explicat atacantul.

Acela a fost momentul în care mama jucătorului a intervenit decisiv. „Când a ieșit afară, mama mi-a zis: «Ia-o de nevastă! Este exact ceea ce îți trebuie». Atunci am știut că trebuie să dau totul. Și din acel moment au trecut 15 ani”, a conchis Arnautovic, care acum este căsătorit și are o familie solidă alături de femeia care a știut să îl țină cu picioarele pe pământ.

Scurt istoric al cursului leu/euro, la schimbările de premieri în România. Cele mai mari deprecieri din ultimii 10 ani
S-au răzgândit! Internaționalul român e așteptat în Superliga din vară
S-au răzgândit! Internaționalul român e așteptat în Superliga din vară
Nici nu îi trebuie Cupa! Cristi Chivu e ca și înscris în istoria Interului: nimeni nu a mai reușit asta de 88 de ani
„Cinci litere!” Cum l-a convins Cristi Chivu pe starul lui Inter să rămână la echipă
FC Argeș – U Cluj, ACUM pe Sport.ro! Prima semifinală a Cupei României, pe muchie de cuțit
Detaliul care nu-i dă pace lui Gică Hagi la națională. Marea obsesie a noului selecționer
Românii care i-au umplut conturile Parmei! Lovitura financiară dată de patronul american
Andreea Cotruța, încântătoare la Europenele de Haltere de la Batumi (VOYO). Românca a cucerit medalie de argint la smuls (cat. 63 kg) | UPDATE: Pe ce loc a încheiat la total
Fotbalistul care nu mai vrea să audă de FCSB și-a depus candidatura la președinția Federației Congoleze
Ion Țiriac face o propunere, după ce a aflat că stadionul lui Dinamo va purta numele lui Mircea Lucescu

A venit contraoferta pentru Mirel Rădoi, prins între FCSB și Gaziantep: "5 milioane de euro pe an"

FCSB și-a găsit antrenor: ”L-am sunat să vină să ne ajute”

Totul e rezolvat! Anunțul bombă despre Mirel Rădoi

Distrus de Becali, Vlad Chiricheș și-a anunțat plecarea de la FCSB: "Nu există recunoștință!"

Ce prăbușire: a fost marea speranță a lui Dinamo, în vizorul naționalei, acum se zbate în anonimat



FC Argeș – U Cluj, ACUM pe Sport.ro! Prima semifinală a Cupei României, pe muchie de cuțit
Românii care i-au umplut conturile Parmei! Lovitura financiară dată de patronul american
MM Stoica amenință cu plecarea de la FCSB: "Dacă se întâmplă asta, să pună pe altcineva în locul meu"
S-au răzgândit! Internaționalul român e așteptat în Superliga din vară
RXF Next Fighter 29 | Stelian Ogică vs Cristian Bud, de la 20:00, LIVE VIDEO pe VOYO
Arnautovic, viitorul nostru adversar, clipe de coșmar în Austria – Serbia: „Am simțit o presiune imensă, apoi...“
Dan Șucu pregătește prima lovitură pentru perioada de mercato din vară! Vrea un atacant cu 121 de meciuri la națională
Emilian Dolha, apariție rară: "Ea e minunea mea, are 18 ani!" + Pasiunea pentru body-building: "Încerc să fiu cea mai bună versiune a mea"
Fără vreo șansă să joace în poarta lui Inter Milano, a fost împrumutat tot în Serie A!
Lautaro Martinez a acceptat oferta și a semnat! Toate detaliile contractului
stirileprotv Proprietara bijuteriilor de 250.000 de dolari, pierdute de DIICOT, cere acoperirea datoriilor la stat. A depus plângere

protv Justin Bieber, desființat de fani. ”Cel mai prost headliner din istoria Coachella”. Ce a făcut pe scenă pentru 10 milioane $

stirileprotv Ilie Bolojan, la Știrile ProTV: Baronii locali ai PSD au avut o nemulțumire. Măsurile de disciplină au deranjat

stirileprotv Condițiile lui George Simion, pentru ca AUR să negocieze cu PSD sau PNL: ”Dacă vor accepta, unii ori alții, putem discuta”

