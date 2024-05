Gestul inedit făcut de L'Equipe, după ce Kylian Mbappe a anunțat că pleacă de la PSG

După șapte ani petrecuți la gruparea de pe Parc des Princes, starul de 26 de ani a refuzat să semneze prelungirea contractului și cel mai probabil va ajunge în această vară la Real Madrid.

Reacția L'Equipe după ce Kylian Mbappe și-a anunțat plecarea de la PSG

L’Equipe a avut o reacție inedită la anunțul făcut de Kylian Mbappe. Pe coperta ediției tipărite a ziarului apărut a doua zi după mesajul lui Mbappe, francezii și-au luat rămas bun de la fotbalist cu un mesaj în limba spaniolă.

”Adios y gracias (n.r. La revedere și mulțumim!)”, au scris francezii.

Evident, jurnaliștii francezi au făcut aluzie la cea mai probabilă destinație a fotbalistului, Real Madrid. Mbappe va ajunge la formația de pe ”Santiago Bernabeu”, după ce, în urmă cu doi ani, i-a refuzat pe spanioli în ultimul moment.

După ce ajunsese la un acord cu Florentino Perez, Mbappe a ignorat apelurile legendarului președinte de la Real Madrid, iar la scurt timp a fost anunțat faptul că a semnat un nou contract cu Paris Saint-Germain.

Mesajul lui Kylian Mbappe

”Întotdeauna am spus că mă voi adresa vouă! Am vrut să vă anunţ tuturor că acesta este ultimul meu an la PSG şi că nu îl voi mai prelungi. Aventura mea aici se va termina în câteva săptămâni. Duminică voi juca juca ultimul meu meci pe Parc des Princes. Sunt o mulţime de emoţii.

Am avut şansa şi imensa onoare să fac parte mult timp din cel mai mare club din Franţa şi unul dintre cele mai bune din lume. Acest club mi-a permis să ajung unde mă aflu acum, să am prima mea experienţă la o grupare cu multă presiune, mi-a permis să cresc ca jucător alături de unii dintre cei mai buni din istoria fotbalului. Să cresc şi ca om, cu toată gloria şi greşelile pe care le-am făcut.

Aş dori să le mulţumesc tuturor colegilor mei de echipă, antrenorilor, Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Christophe Galtier şi Luis Enrique. Directorilor sportivi Leonardo şi Luis Campos pentru că m-au susţinut mereu”, a fost mesajul lui Kylian Mbappe.