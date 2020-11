Gafa de PROPORTII a Barcelonei! Clubul a anuntat ca vine la Bucuresti pentru meciul de Champions League! Fanii unguri au luat FOC

Barcelona se va duela in etapa a 5-a a grupelor Champions League contra lui Ferencvaros.

Pagina clubului catalan a anuntat insa ca echipa va urma sa se deplaseze la Bucuresti pentru a evolua contra lui Ferencvaros miercuri. Greseala nu a fost observata nici dupa o ora de la momentul postarii, iar fanii maghiari au luat foc in sectiunea de comentarii.

"Duceti-va in Bucuresti, ok? Noi putem sa luam toate cele trei puncte daca sunteti acolo, sa aveti un zbor linistit!"

"O sa aveti o mare surpriza cand veti ajunge in alta tara, Budapesta este capitala noastra!"

"Acest club nu cunoaste nici macar diferenta dintre Budapesta si Bucuresti..."

"Este Budapesta, chiar legenda voastra Kubala a fost nascuta aici! Are pana si o sculptura la Camp Nou, va multumesc!", au fost cateva din miile de mesaje ale suporterilor.

Barcelona este calificata in optimile Champions League, avand punctaj maxim dupa patru etape. Ferencvaros este in duel direct cu echipa lui Mircea Lucescu, iar un rezultat pozitiv ar putea-o ajuta sa se califice in fazele eliminatorii din Europa League.

