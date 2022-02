Fundașul desemnat să îl țină pe Ronaldo, șocat de 'frumusețea' lui: „Nici nu am îndrăznit să mă uit la el! Eram WOW!”

„Diavolii roșii” au condus din minutul 25, în urma golului marcat de Jadon Sancho, însă oaspeții au egalat prin Crooks, în minutul 64. Meciul s-a decis la loviturile de departajare, acolo unde fotbaliștii celor două echipe au mers cot la cot cu transformarea lor, până la ratarea lui Elanga.

Partida ar fi putut fi decisă încă din prima repriză, când United a primit un penalty, în minutul 20, care însă a fost ratat de Cristiano Ronaldo. Starul portughez, care a împlinit 37 de ani chiar în ziua următoare partidei, nu a avut o prestație bună, însă tot a făcut 'victime'.

Dael Fry a fost fundașul care a fost desemnat de Chris Wilder să îl țină pe Cristiano Ronaldo, iar la finalul meciului a vorbit despre superstarul portughez. Fry a fost de-a dreptul fascinat de atacantul lui United, pe care l-a caracterizat ca fiind frumos.

„Nu i-am spus nimic. Nici nu am îndrăznit să mă uit la el, sincer să fiu. Însă când m-am uitat la el, părea fake, știți ce zic? Este atât de frumos în realitate. Eram WOW!

Dar a fost un meci bun. M-am bucurat de el și îmi voi aminti mereu cu drag. Nici nu pot descrie în cuvinte. Să joci împotriva unor astfel de jucători, a fost fantastic. Toată lumea e în extaz. Numele din lotul lor sunt incredibile și să poți să îi învingi, e altceva”, a spus Fry pentru BBC.

