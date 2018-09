"Din pacate, nu am putut! Am incercat sa-i aduc!" Ce super-jucatori a vrut Totti sa convinga sa vina la Roma

Francesco Totti a scris istorie in tricoul lui AS Roma si povesteste ca si-a dorit langa el pe Olimpico cateva vedete de prim rang.

Totti, legenda lui AS Roma a povestit pentru La Repubblica despre faptul ca si-a dorit tot timpul sa aiba la Roma o echipa de campioni adevarati.

"Tot timpul am spus ca ai nevoie de campioni ca sa castigi trofee", a declarat Francesco Totti.

Printre numele mari amintite de Totti se numara vedete precum Ronaldo si chiar Ibrahimovic.



"Am sperat ca jucatori precum Ronaldo sau Ibrahimovic sa vina la Roma. Nu doar jucatori de atac, dar si fundasi si mijlocasi. Din pacate am fost limitati din punct de vedere financiar si n-am putut cheltuii bani pentru aducerea acestor campioni. Am incercat sa-i aduc la Roma", a precizat legenda de pe Olimpico.

In timp ce Totti s-a retras in 2017, Ibra continua sa faca spectacol. A ajuns in MLS si tocmai a ajuns la 500 de goluri marcate in cariera.

Ibrahimovic a ajuns pana la urma in Italia dupa plecarea de la Ajax, dar a evoluat pentru rivalele Romei, Juve, Inter si AC Milan.