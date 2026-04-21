La 49 de ani, Shabani Nonda, fost internațional din RD Congo, și-a depus oficial candidatura pentru președinția Federației Congoleze de Fotbal.

Nonda, fost atacant la echipe precum AS Monaco, Zurich, Galatasaray, AS Roma sau Stade Rennais, vrea acum să schimbe din temelii fotbalul din țara natală.

„Este o zi specială pentru mine. Vreau să contribui la dezvoltarea fotbalului congolez și să construim o structură solidă pentru viitor”, a transmis fostul atacant.

Programul său vizează modernizarea federației, investiții în infrastructură și susținerea tinerelor talente.

FCSB încă îi dă coșmaruri fostului atacant

Pentru fanii români, numele lui Nonda rămâne legat de duelurile cu FCSB din preliminariile Ligii Campionilor 2008/2009.