OFICIAL Fotbalistul care nu mai vrea să audă de FCSB și-a depus candidatura la președinția Federației Congoleze

Fotbalistul care nu mai vrea să audă de FCSB și-a depus candidatura la președinția Federației Congoleze
Fostul golgheter a intrat în cursa pentru președinția Federației Congoleze după retragere.

Shabani NondaFCSBGalatasarayFederația Congoleză de Fotbal
La 49 de ani, Shabani Nonda, fost internațional din RD Congo, și-a depus oficial candidatura pentru președinția Federației Congoleze de Fotbal.

Nonda, fost atacant la echipe precum AS Monaco, Zurich, Galatasaray, AS Roma sau Stade Rennais, vrea acum să schimbe din temelii fotbalul din țara natală.

„Este o zi specială pentru mine. Vreau să contribui la dezvoltarea fotbalului congolez și să construim o structură solidă pentru viitor”, a transmis fostul atacant.

Programul său vizează modernizarea federației, investiții în infrastructură și susținerea tinerelor talente.

FCSB încă îi dă coșmaruri fostului atacant

Pentru fanii români, numele lui Nonda rămâne legat de duelurile cu FCSB din preliminariile Ligii Campionilor 2008/2009. 

Atunci, în tricoul lui Galatasaray, atacantul a marcat o dublă în turul de la Istanbul (2-2), însă echipa sa a fost eliminată după 0-1 la București.

„Nu este ușor să egalezi după ce ești condus cu 2-0. Consider că am jucat foarte bine ca echipă. Chiar dacă Steaua pare avantajată de rezultatul de 2-2, noi nu ne vom preda la București. Galatasaray trebuie să rămână în Liga Campionilor și să se afirme în această competiție. Suporterii să nu fie pesimiști. Promit că voi fi mult mai bun”, spunea Nonda după meciul tur.

Publicitate
