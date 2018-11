Fotbalistii lui Leicester isi iau adio de la omul care i-a facut campioni! Zboara la Bangkok dupa meciul din Premier League

Presa din Anglia anunta faptul ca intreg lotul celor de la Leicester va zbura in Thailanda pentru a-si lua adio de la Vichai Srivaddhanaprabha.

Acestia vor decola din Anglia imediat dupa partida de campionat cu Cardiff si vor petrece in Thailanda aproximativ 36 de ore pentru ca urmeaza un meci important in campionat cu Burnley. Acesta o sa fie prima partida de pe teren propriu de dupa tragedia care a ingrozit intreaga planeta.

Trupul lui Vichai va fi timp de 7 zile in templul Budist din Bangkok, iar la ceremonie va participa inclusiv Regele Thailandei.

