Schmeichel a incercat sa-si SALVEZE patronul dupa explozie! Scene nebune cu portarul danez dupa accidentul de la Leicester

Kasper Schmeichel era pregatit sa intre in flacari pentru patronul sau!

Danezul Kasper Schmeichel este devastat dupa decesul patronului de la Leicester, thailandezul Vichai Srivaddhanaprabha, in urma accidentului de eclipter de sambata trecuta.

Schmeichel se afla in apropierea locului in care a picat elicopterul si a vazut cum acesta s-a transformat intr-un bulgare de flacari.

Politistii au fost nevoiti sa-l tina cu forta pe danez in momentul in care acesta incerca sa intre in locul accidentului si sa incerce sa-i salveze pe cei aflati in elicopter. Patronul lui Leicester era faimos pentru faptul ca decoleaza la finalul fiecarei partide a echipei de pe gazon, de la centrul terenului. Sambata seara, pilotul, copilotul, Vichai Srivaddhanaprabha si doua asistente ale sale au decedat in urma prabusirii elicopterului langa arena King Power.



"Nu vreau sa spun multe despre asta. Doar pentru Kasper. A vazut multe lucruri. Este devastat, la fel si colegii sai. Toata echipa mea e trista si suparata", a spus antrenorul Claude Puel intr-o conferinta.

Kasper Schmeichel se afla la Leicester din 2011 si era apropiat de patronul clubului. Portarul danez a scris o scrisoare emotionanta dupa decesul patronului sau.

"Nu cred ca se intampla asta. Sunt devastat, inima mea este franta. Nu imi vine sa cred ca este real ce am vazut noaptea trecuta. E dificil sa pun in cuvinte ce ai insemnat pentru fotbal si pentru orasul lui Leicester. Stim cuu totii ce investitii ai facut tu si familia ta in acest club. Dar e mult mai mult. Ti-a pasat atat de mult de intreaga comunitate. Contributia ta la spitalele din Leicester si toate actele de caritate nu vor fi uitate.

Ai schimbat fotbalul. Definitiv! Ne-ai dat tuturor speranta si ne-ai facut sa credem ca imposibilul este posibil, nu doar fanilor nostri ci tuturor fanilor din toata lumea. Nu sunt multi care au reusit asa ceva", a scris Kasper pe Twitter.

Srivaddhanaprabha a preluat Leicester in 2010, cand era aproape de faliment, iar in 2016 echipa a castigat primul titlu de campioana din istoria ei.