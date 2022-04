Fostul star al lui Real Madrid și căpitan al naționalei Columbiei, Freddy Rincon, a fost internat în spital după ce a suferit traume severe la cap, după un accident de mașină petrecut în cursul dimineții zilei de luni. Rincon se afla în capitala Bogota când s-a petrecut accidentul.

Fostul mijlocaș central a fost transportat de urgență la o clinică privată, după cum se arată și în comunicatul spitalului și băgat într-o operație de urgență, ce a durat 3 ore. Starea lui Rincon este critică, după cum a dezvăluit doctorul Laureano Qintero.

„Cu acordul familiei sale, confirmăm că Freddy Eusebio Rincon Valenciia a fost internat la clinică. După evaluări inițiale, echipa de specialiști a decis să îl opereze. A suferit traume severe la cap. Starea lui este critică”, a anunțat medicul citat de The Sun.

Real Madrid a postat un comunicat de susținere pentru fostul său jucător: „Din partea celor de la Real Madrid, toată puterea și afecțiunea noastră merge către Freddy Rincon, în urma accidentului în care a fost implicat. Îi trimitem încurajările noastre și sperăm să treacă peste acest moment dificil cât mai repede!”

Au apărut și primele imagini de la accidentul lui Freddy Rincon. Fostul fotbalist se afla la volanul autoturismului său și a trecut pe roșu la semafor, într-o intersecție, moment în care a fost lovit în plin de un autobuz. Atât Rincon, cât și alte trei persoane, inclusiv șoferul autobuzului, au fost rănite.

Colombian former player ⚽Freddy Rincon was inside the SUV. Red light ignored. Some people say he was in the passenger seat.pic.twitter.com/f6zPWVZ2lA