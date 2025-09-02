Adrian Rus rămăsese liber de contract după ce s-a despărțit de Pisa în această vară. Fotbalistul a fost legitimat la echipa din Italia timp de trei ani



În 2023/24, Rus a trecut și pe la Pafos, dar sub formă de împrumut. La Pisa a bifat 42 de apariții și și-a trecut numele pe tabela de marcaj în două situații



Adrian Rus, mesaj în italiană după ce s-a despărțit de Pisa: ”O să vă port mereu în inima mea”



Fotbalistul a postat un mesaj pe rețelele social media în care a transmis că își va păstra fosta echipă mereu în inimă. Rus și-a arătat recunoștința fanilor pentru sprijinul și afecțiunea arătate de-a lungul anilor și a subliniat că a fost o onoare să îmbrace tricoul echipei.



”Voi purta mereu Pisa mereu în inima mea. Vreau să mulțumesc tuturor fanilor pentru sprijinul și afecțiunea arătată în acești ani. A fost o onoare să port acest tricou și să dau totul pentru aceste culori.



Vă mulțumesc din suflet, să ne vedem cu bine!”, a scris Adrian Rus pe rețelele social media.



În Superliga, Rus, cotat la 1,2 milioane de euro de site-urile de specialitate, a mai jucat pentru Sepsi OSK. Originar din Satu Mare, fotbalistul a înscris un gol și a pasat o singură dată decisiv în 16 apariții la Sfântu Gheorghe.

