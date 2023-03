FIFA prevede organizarea unui nou mini-turneu anual începând din 2024, pe lângă Cupa Mondială a Cluburilor, complet restructurată, care se va disputa la fiecare patru ani, a anunţat marţi forul fotbalistic mondial, după o şedinţă a Consiliului său, care a avut loc în Rwanda, informează Reuters.

Consiliul FIFA a aprobat un "concept strategic" al unui turneu în care câştigătoarea Ligii Campionilor europeni ar urma să joace pe teren neutru cu câştigătoarea play-off-urilor dintre campioanele celorlalte cinci confederaţii afiliate la forul mondial.

Noua competiţie va fi similară cu actuala Cupă Mondială a Cluburilor, care se desfăşoară sub forma unui mini-turneu între cele şase câştigătoare ale titlurilor continentale, cu participarea unei echipe din ţara gazdă.

Actualul turneu se va transforma într-un eveniment cu 24 de echipe, începând din 2025, pentru care FIFA a stabilit marţi criteriile de calificare.

Astfel, între cele 12 echipe europene calificate vor figura ultimele patru câştigătoare ale Ligii Campionilor, ceea ce înseamnă că Chelsea Londra şi Real Madrid, care au cucerit trofeul în 2021, respectiv 2022, au asigurată prezenţa la prima Cupă Mondială a Cluburilor cu 24 de participante.

Alte cluburi vor fi alese după un clasament pe o perioadă de patru ani şi nu vor fi mai mult de două cluburi dintr-o ţară, cu excepţia cazului în care ţara respectivă are mai mult de două câştigătoare ale Ligii Campionilor în cei patru ani.

Consiliul FIFA a aprobat, totodată, calendarul meciurilor internaţionale feminine din intervalul 2024-2025, precum şi calendarul masculin pentru perioada 2025-2030.

Cea mai mare schimbare este la masculin, unde este prevăzută, începând din 2026, o nouă fereastră internaţională de 16 zile şi patru meciuri de echipă, la sfârşitul lunii septembrie şi începutul luni octombrie, care înlocuieşte ferestrele separate din septembrie şi octombrie.

Ferestrele de nouă zile şi două meciuri de echipă din martie, iunie şi noiembrie rămân neschimbate.

FIFA a aprobat, de asemenea, înfiinţarea unui grup operativ dedicat bunăstării jucătorilor, care se va asigura că sunt implementate măsuri precum perioadele obligatorii de odihnă.

Following the approval of the latest men’s and women’s international match calendars, the FIFA Council also unanimously approved the establishment of a dedicated task force on player welfare. pic.twitter.com/xAJYBawMKZ