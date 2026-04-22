După o primă repriză dominată de Atalanta, Lazio a cerut un penalty în partea secundă de la Bergamo, după ce Giorgio Scalvini a atins mingea cu mâna în interiroul careului. Imediat, jucătorii oaspeților s-au îngrămădit lângă centralul partidei, care a lăsat jocul să continue.
Camerele TV l-au surprins pe atacantul lui Lazio, Tijjani Noslin, rugându-l pe arbitru să analizeze faza, dar acesta a fost ”expediat” imediat.
Atalanta - Lazio | Echipele de start:
- Atalanta: Carnesecchi - Scalvini, Djimsiti, Kolasinac - Bernasconi, de Roon, Ederson, Zappacosta - De Ketelaere, Zalewski - Krstovic
- Rezerve: Pardel - Ahanor, Bakker, Bellanova, Kossounou, Musah, Obric, Pasalic, Raspadori, Samardzic, Scamacca, Sulemana
- Lazio: Motta - Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares - Basic, Patric, Taylor - Cancellieri, Noslin, Zaccagni
- Rezerve: Giacomone - Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Dia, Hysaj, Isaksen, Lazzari, Maldini, Pedro, Pellegrini, Provstgaard, Przyborek, Ratkov
Lazio vine după victoria cu 2-0 din Serie A în fața lui Napoli și se află pe locul nouă în campionat. Echipa din Roma a ajuns în semifinala Coppa Italia după ce a trecut de Bologna în „sferturi”, scor 2-1.
De cealaltă parte, Atalanta a învins-o pe Juventus în faza sferturilor de finală cu 3-0 și s-a calificat fără emoții în următorul act al Coppa Italia. Echipa lui Palladino se află pe locul șapte în Serie A și vine după remiza din campionat cu AS Roma, scor 1-1.