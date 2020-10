Top 10 jucatori care pot fi luati GRATIS din 2021! Lista incepe cu Messi si se incheie cu un coleg de-al lui Tatarusanu! 

In ciuda faptului ca pandemia a scazut drastic veniturile echipelor, in primele cinci ligi ale Europei s-au cheltuit 4,6 miliarde de euro in aceasta perioada de mercato.

Jucatori cu nume mari vor fi liberi de contract la inceputul anului 2021, iar printre cele mai sonore nume se afla si superstarul Barcelonei, Lionel Messi.

Mai jos este o lista cu jucatorii care din luna ianuarie a anului viitor pot negocia cu orice club doresc:

1. Lionel Messi - jucatorul Barcelonei a fost curtat intens de Manchester City in aceasta vara, iar clauza de reziliere la oprit sa se transfere la clubul englez.

2. David Alaba - austriacul a fost acuzat de catre Uli Hoeness ca incearca sa obtina un contract fabulos de pe urma Bayernului. Jucatorul nu a fost foarte incantat de declaratiile oficialului, iar din ultimele zvonuri este foarte aproape de a semna liber cu Juventus Torino.

3. Arkadiusz Milik - Milik a fost unul din cei mai curtati jucatori din Italia, nu mai putin de 5 cluburi dorindu-l pe polonez. Jucatorul nu mai este in planurile lui Gattuso, iar in prezent atacantul se antreneaza singur.

4. Sergio Aguero - City este de parere ca Aguero nu mai poate fi solutia principala din atacul echipei, iar "cetatenii" i-au gasit deja argentinianului inlocuitor pe Erling Haaland.

5. Mesut Ozil - salariul urias pe care il are germanul si faptul ca acesta a avut foarte multe accidentari in ultima vreme, l-au facut pe Ozil sa nu mai fie dorit de catre Mikel Arteta la echipa. Fotbalistul a fost lasat in afara lotului pentru Europa League.

6. Sergio Ramos - spaniolul este deja o legenda a clubului, iar acesta isi doreste sa-si incheie cariera la Real Madrid, dorind o prelungire de doi ani. Real nu este foarte sigura daca mai are nevoie de serviciile fundasului, deoarece Ramos are 34 de ani, iar Zidane incearca deja o reintinerire a lotului, fiind cu ochii pe jucatorul de la RB Leipzig, Dayot Upamecano.

7. Paul Pogba - Pogba nu a confirmat statul de jucator de clasa mondiala la Manchester United. Jucatorul a avut perioade foarte scurte in care a evoluat bine, mai mereu fiind accidentat sau iesit din forma. Salariul urias pe care francezul il are, ii face pe cei de la United sa se gandeasca daca acesta va merita sa-i fie pusa pe masa prelungirea contractului.

8. Julian Draxler - germanul a fost mai mult rezerva in ultima vreme, iar fotbalistul este dorit intens de Bielsa la Leeds United. Draxler a declarat de asemenea ca nu mai vrea sa mai treaca prin experientele nefaste din sezonul trecut.

9. Diego Costa - Atletico a dorit sa-l vanda cu insistenta pe brazilian, dar ofertele nu au venit pentru acesta. Diego Costa a avut probleme mari cu accidentarile, iar Simeone nu-l vede jucand foarte mult in acest sezon, avand in vedere ca in atacul madrilenilor mai sunt si Suarez si Joao Felix.

10. Gianluigi Donnarumma - concurentul lui Tatarusanu din poarta Milanului are mari probleme in a-si prelungi contractul cu clubul. Donnarumma doreste un salariu cu mult peste ce-i ofera clubul, iar agentul sau Mino Raiola face presiuni.