Messi si Argentina, a doua victorie consecutiva dupa o deplasare 'infernala' in Bolivia! Start bun in preliminariile Campionatului Mondial 

Argentina s-a impus in deplasarea cu Bolivia din preliminariile Campionatului Mondial, 1-2.

Deplasarile din Bolivia sunt intotdeauna dificile pentru nationalele care merg acolo, din cauza altitudinii la care se joaca meciul de pe stadionul Hernando Siles, 3 640 de metri.

Argentia lui Leo Messi s-a impus cu dificultate, dupa ce a fost condusa inca din minutul 24 dupa golul lui Moreno. Atacantul lui Inter, Lautaro Martinez a reusit sa restabileasca egalitatea chiar inainte de pauza.

In repriza a doua, jucatorii lui Lionel Scaloni, selectionerul Argentinei au reusit sa intre mai bine in joc, dupa un start greoi din cauza altitudinii ridicate. In minutul 79, Correa, cel care intrase in locul lui Ocampos de la Sevilla a reusit sa inscrie golul victoriei dupa o actiune initiata de Leo Messi, care i-a pasat lui Lautaro Martinez la marginea careului. Atacantul, la randul sau i-a trimis lui Correa care a trimis un sut direct in poarta Boliviei.

Desi nu a reusit sa inscrie, Leo Messi a fost unul dintre cei mai activi jucatori de pe teren si a creat pericol la poarta gazdelor. Argentina obtine astfel prima victorie in Bolvia dupa 15 ani.