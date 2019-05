FANTASTIC! A dat 9 goluri intr-un meci la Mondial! Pustiul Norvegian care a SPART LA PROPRIU o echipa intreaga

Moment ireal la Campionatul Mondial U20 din Polonia.

Pustiul Erling Haland si Norvegia sunt aproape de calificarea in optimile turneului final. Au incheiat faza grupelor cu un record pe care atacantul si-l va egala cu greu in cariera. Erling, aflat in lotul lui Red Bull Salzburg, a marcat de 9 ori contra Hondurasului! S-a terminat 12-0! Rezultatul o face pe Norvegia sa spere in continuare la calificare. Acum e pe 3 in grupa C, cu 3 puncte, si asteapta scorurile din celelalte grupe pentru a vedea daca e printre cele mai bune 4 echipe clasate pe aceasta pozitie.

Honduras a luat 19 goluri ma Mondialul U20 si n-a marcat niciunul. A pierdut toate meciurile din grupa unde au mai fost Noua Zeelanda si Uruguay.



