Tottenham, all-in pentru noul antrenor! Bonusurile promise pentru salvarea de la retrogradare

Igor Tudor a rezistat doar 7 meciuri la Tottenham. Croatul nu a reușit să scoată formația nord-londoneză din criză, înregistrând nu mai puțin de 5 înfrângeri și o remiză în cele 6 meciuri ale sale din Premier League.

Tottenham încearcă să îl convingă pe Roberto De Zerbi să preia acum echipa

Aflată pe locul 17 în Premier League, cu doar un punct avans față de zona roșie, Tottenham trebuie să își numească urgent un nou antrenor, iar principala variantă luată în calcul de conducere ar fi Roberto De Zerbi (46 de ani), italianul liber de contract din februarie, după despărțirea de Marseille.

De Zerbi are deja experiență în Premier League, după cele două sezoane bune reușite la Brighton & Hove Albion. Fostul jucător de la CFR Cluj nu ar fi însă tentat să preia Tottenham în mijlocul sezonului.

Totuși, Talk Sport scrie că Tottenham nu are de gând să dea înapoi și este dispusă să facă mai multe eforturi pentru a-l convinge pe De Zerbi să preia echipa de acum.

"Un bonus semnificativ pentru salvarea de la retrogradare și un alt bonus la semnătură", sunt condițiile cu care Tottenham încearcă să îl convingă pe De Zerbi. Rămâne de văzut dacă vor fi suficiente pentru italianul care le-a mai pregătit pe Foggia, Palermo, Benevento, Sassuolo și Șahtior.

Următorul meci al lui Tottenham este programat duminică, 12 aprilie, de la ora 16:00, contra lui Sunderland, în direct pe VOYO.