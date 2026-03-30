Selecţionata de fotbal a Kosovo va primi un bonus de 1 milion de euro din partea guvernului dacă va învinge Turcia, marţi, şi se va califica la Cupa Mondială 2026 din SUA, Mexic şi Canada.

Guvernul prim-ministrului Albin Kurti a promis bonusul dacă echipa ajunge la un turneu major pentru prima dată în istorie după finala play-off-ului continental de la Priștina.

În urma victoriei în Slovacia (4-3), din semifinalele barajului de calificare, ministrul de finanţe Hekuran Murati a declarat pe Facebook că echipa va primi un bonus de 500.000 de euro pentru această realizare, care urmează să fie aprobat luni.

În caz de victorie contra Turciei, jucătorii, antrenorii şi restul staffului ar putea primi circa 40.000-50.000 de euro de persoană, potrivit Agerpres.

O națională apărută pe harta fotbalului din 2016

Kosovo şi-a declarat independenţa faţă de Serbia în 2008. Marea majoritate a populaţiei este de etnie albaneză.

Federaţia de Fotbal a Kosovo este membră FIFA şi UEFA din 2016. Echipa naţională nu a reuşit să se califice la Cupa Mondială în 2018 şi 2022, şi nici la EURO 2020 şi 2024. De data aceasta însă, echipa a ajuns în barajul european, terminând pe locul doi în spatele Elveţiei în grupa de calificare.

Învingătoarea din meciul de marţi dintre Kosovo şi Turcia va intra în Grupa D la Cupa Mondială, alăturându-se Statelor Unite, Paraguayului şi Australiei. Turcia s-a calificat în finala play-off-ului după ce a învins România cu 1-0 la Istanbul.