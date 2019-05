Fanii lui Porto, coregrafie impresionanta pentru Iker Casillas! Ce mesaj au avut colegii portarului! Fotografii impresionante!

Casillas se bucura de suportul fanilor si colegior.

Iker Casillas inca nu a fost externat dupa infarctul suferit pe 1 mai si a urmarit ultimul meci al lui FC Porto de pe patul de spital. Trupa lui Sergio Conceicao a castigat fara probleme partida cu Aves, scor 4-0, iar fanii i-au pregatit o surpriza uriasa fostului portar de la Real Madrid.

Suporterii prezenti pe Estadio do Dragao i-au pregatit o coregrafie speciala lui Iker Casillas, alaturi de mesajul "Forca Iker!", prezent si pe bannerul colegilor.

Real Madrid, mesaj pentru Iker

Casillas a suferit un infarct la antrenament si a fost transportat de urgenta la spital. Atat presa portugheza, cat si oficialii lui Porto au anuntat portarul este in afara oricarui pericol.

Real Madrid, club la care a jucat nu mai putin de 16 ani, i-a transmis un mesaj de sustinere lui Casillas.

"Real Madrid transmite tot sprijinul catre mult iubitul sau capitan, Iker Casillas. Iker ne-a invatat pe toata durata carierei sale cum poti sa-ti depasesti chiar si cele mai imposibile obiective si a devenit parte integranta a istoriei noastre. Iker ne-a invatat ca niciodata nu trebuie sa depui armele si ne-a demonstrat de atatea si atatea ori ca trebuie sa fii puternic atunci cand iti este cel mai greu, pentru a ajunge pe culmile succesului. Tot clubul Real Madrid si madridismul din intreaga lume isi doresc sa-si vada din nou capitanul recuperat cat mai rapid. Ii transmite lui Iker Casillas tot binele si tot sprijinul din lume", a fost comunicatul celor de la Real Madrid.

Victor Valdes, scrisoare impresionanta pentru Casillas

Valdes, fostul portar al Barcelonei, i-a tranmis un mesaj fostului sau adversar prin intermediul caruia il sfatuieste sa se retraga, pentru a nu mai avea astfel de probleme.

"Dragă Iker, draga prietene.

In lumea fotbalului, unii aleg sa fie portari, in timp ce altii trebuie sa se obisnuiasca cu toate defectele si virtutile lor. Tu esti si vei fi mereu unul dintre cei care s-au nascut cu cate o manusa pe fiecare mana. Idolul care are aceste calitati innascute pentru care ceilalti dintre noi trebuie sa luptam sa ajungem la ele. Un idol asupra caruia se concentreaza altii mai putin capabili, visand ca, intr-o zi, pot sa ridice, ca si tine, trofeul care te califica drept cel mai bun, campionul nostru mondial cu numărul unu pe spate.

Esti si vei fi mereu forta motivationala la care cei din poarta viseaza sa fie, cineva capabil sa zboare mai mai sus si mai mult decat noi toti impreuna in acelasi timp. Cel care transforma ceea ce e de neconceput in realitate. Avand fiecare executie aproape imposibila pentru noi, cu acea parada magnifica. Parade pe care numai tu le poti face pe un teren menit si pentru acei cativa meniti a fi atinsi cu "bagheta magica". Prietene, este inevitabil sa nu fiu emotionat cand scriu aceste randuri, amintindu-mi ce am trait, admirand, cu o nostalgie evidenta, acele mari batalii cu tine in prim plan si cu mine care apreciam totul si mai mult, fara ca tu să stii asta si pentru tot ce mi-ai dat la fiecare antrenament. O intreagă tara te-a aclamat.

Dragă Iker, draga prietene,

Ca portari, acceptam, fara frica si cu valorile prin care ne identificam, pericolul ca viata decide sa ne aduca impreuna in careul nostru, iar cu această ocazie, e mai mult decat o simpla parada. Inima ta, care continua sa bata de dragul celor care viseaza sa ajunga odata ceea ce au fost tu, ca prieten si ca rival in aceste vremuri, te incurajez sa fii acel leu alb incă o data, dar de data asta pe tusa.

E cariera ta cea care te defineste, iar asta este deja una istorica.

Mereu esti in gandurile mele, ca de la portar la portar.

Tizul tau.

V.V."