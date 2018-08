Liverpool l-a DENUNTAT pe Salah la politie dupa ce a fost surprins ca folosea telefonul mobil la volan. VIDEO

Clubul englez de fotbal FC Liverpool l-a denuntat pe atacantul sau egiptean, Mohamed Salah, pentru utilizarea telefonului mobil in timp ce isi conducea automobilul.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X!

Oficialii echipei de pe Anfiled au aflat despre infractiunea comisa de fotbalistul nord-african dintr-o inregistrare video postata pe retelele de socializare. Imaginile au fost filmate de un suporter care s-a apropiat de masina lui Salah, alaturi de alti fani, pentru a-i cere un autograf, probabil dupa meciul cu West Ham United, disputat duminica.

Salah poate fi vazut in aceste imagini la volanul masinii sale, in timp ce conduce si utilizeaza in acelasi timp telefonul mobil, lucru interzis de codul rutier britanic. Inregistrarea a fost postata initial pe Facebook, fiind distribuita apoi si pe celelalte retele de socializare.

"Clubul nostru, dupa ce a discutat cu jucatorul, a sesizat Politia din Merseyside in legatura cu imaginile respectiv", a declarat un purtator de cuvant al lui FC Liverpool, adaugand ca eventualele urmari ale incidentului vor fi tratate in interiorul clubului, fara sa se faca alte comentarii.