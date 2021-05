EXCLUSIV | Primele declaratii ale lui Razvan Lucescu dupa ce a revenit la PAOK! Ce a spus antrenorul roman

Razvan Lucescu a revenit la PAOK, dupa ce i-a mai pregatit pe greci in urma cu 2 ani.

Despratit de Al Hilal la inceputul acestui an, unde ajunsese chiar de la PAOK, antrenorul roman a fost anuntat oficial ca fiind din nou antrenorul grecilor. Razvan Lucescu spune ca spera ca lumea sa aiba rabdare, in ciuda faptului ca presiunea si asteptarile sunt foarte mari.

"Nu mi-a placut niciodata sa vorbesc de oferte, am devenit antrenorul lui PAOK si mi-ar placea sa vorbesc doar despre asta. PAOK, de la venirea noului patron a crescut incet incet si a devenit o forta in Grecia, fiind echipa care ar putea mai mult decat Panathinaikos sau AEK sa opreasca suprematia lui Olympiakos. Este dificila lupta, dar din punctul meu de vedere, ma poate ajuta sa creez o stare de lupta si motivatie speciala la nivelul echipei.



Depinde ce facem noi, cat de motivati vom fi, cata dorinta vom avea. Sunt constient ca este o responsabilitate uriasa pentru mine, lumea asteapta ca lucrurile sa fie exact ca ce am lasat acum doi ani. Doar prin faptul ca a trecut timpul, au mai plecat jucatori, eu am lipsit, totul va fi nou. Nu sunt situatii asemanatoare, tatal meu a plecat de la Sahtior in 2014, a fost liber si a fost o situatie diferita cand l-a cautat Dinamo Kiev.

Mi-e greu sa vorbesc despre oferte, trebuie sa existe respect. Atunci cand ai succes si unul mare intr-o parte, e normal sa existe respect din punct de vedere profesional. Din punct de vedere emotional, adversarii pe care i-am avut atunci ar putea foarte bine sa ma conteste", a spus Razvan Lucescu la Ora Exacta in Sport.