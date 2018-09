EXCLUSIV! Ce se intampla cu organizarea EURO 2020 la Bucuresti! Anuntul facut de Primaria Capitalei

Afla in premiera care este stadiul pregatirilor pentru cel mai important eveniment sportiv organizat vreodata de Romania.

De Gabriel Chirea:

Au ramas mai putin de 2 ani pana la Campionatul European de fotbal 2020 (12 iunie - 12 iulie), competitie la care Arena Nationala din Bucuresti va gazdui trei partide din faza grupelor, plus unul din "optimi". Vedeti mai jos ce a raspuns Directia de Presa din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti la cele 10 intrebari trimise de Sport.ro.

1. Ce lucrari mai sunt necesare la Arena Nationala pentru a o aduce la nivelul optim pentru gazduirea meciurilor de la Euro 2020?

UEFA a semnalat, in urma vizitelor de pana acum, doar necesitatea imbunatatirii infrastructurii pentru transmisiile TV. Sunt lucrari minore ce tin de platformele TV si de traseul cablurilor.

2. Cand vor incepe lucrarile, cine le va executa si cat vor costa?

Lucrarile vor fi efectuate de Directia de Investitii din cadrul PMB, conform unui calendar stabilit cu UEFA. Costurile vor fi impartite intre UEFA si PMB.

3. Ce alte lucrari (de infrastructura, de cosmetizare sau de amenajare) vrea PMB sa faca, in afara de cele la Arena Nationala, pentru a pregati orasul in vederea Euro 2020? Cand se va hotari alocarea fondurilor necesare, din ce sursa si cine se va ocupa de efectuarea lucrarilor?

Proiectele ce tin de pregatirea Capitalei sunt la nivel de schita. Nu s-au stabilit in forma finala. Vor fi dezvoltate conform calendarului stabilit cu UEFA.

4. Care va fi rolul Companiei Municipale Sport Pentru Toti Bucuresti SA in gazduirea meciurilor de la Euro 2020?

Deocamdata Compania Municipala Sport Pentru Toti Bucuresti SA nu are atributii in organizarea meciurilor de la Euro 2020.

5. Cand au mai avut loc vizite de control din partea reprezentantilor UEFA si cand sunt programate urmatoarele?

Inspectiile UEFA de pana acum au validat pregatirile si stadiul proiectelor. Inspectiile au avut loc in octombrie 2017 si februarie 2018. Urmatoarea este programata in noiembrie 2018. Intre aceste momente exista un dialog permanent intre organizatorii de la Bucuresti si UEFA. Va precizam ca intregul proces de organizare a EURO 2020 este coordonat de UEFA, care solicita documente (Host City Concept) etapizat. Ultimul document de acest gen a fost trimis luna trecuta, iar urmatorul este pregatit pentru luna noiembrie, cand va avea loc si Workshop-ul UEFA pentru Host Cities.

6. Primarul General al Bucurestiului, Gabriela Firea, sau alti angajati ai PMB au vizitat sau urmeaza sa viziteze alte orase europene pentru schimb de experienta sau documentare in vederea organizarii acestei competitii?

Sunt planificate vizite pentru schimb de experienta, in special la Amsterdam, care este orasul pereche pentru Bucuresti. Grupa C a turneului final al EURO 2020 se va desfasura in aceste doua orase. Totodata, este programat un workshop la sediul UEFA cu reprezentantii tuturor oraselor-gazda.

7. In ultimii 2 ani, doamna Firea s-a plans in numeroase randuri ca nu primeste intotdeauna ajutorul necesar din partea Guvernului in privinta multora dintre proiectele desfasurate. Cum decurge conlucrarea cu Guvernul Romaniei in privinta organizarii Euro 2020 si unde ar putea sa se implice mai mult structurile centrale ale statului?

Turneul final al EURO 2020 a fost declarat, prin Hotarare de Guvern, eveniment de interes public si importanta nationala. Cooperarea institutionalizata intre entitatile implicate in organizarea turneului de la Bucuresti se realizeaza in cadrul Comitetului Interministerial, condus de ministrul Tineretului si Sportului.

8. In ce stadiu al primirii autorizatiei ISU se gasesc Arena Nationala si celelalte structuri din apropierea sa (de exemplu, parcarea supraetajata)? In martie 2016, stadionul a fost redeschis, dar a ramas problema acoperisului retractabil, care era confectionat dintr-un material neomologat in Romania. Cum a functionat arena in toata aceasta perioada?

Arena Nationala detine toate autorizatiile necesare organizarii de evenimente sportive.

9. Care este opinia PMB in privinta faptului ca, in urmatorii 2-3 ani, se va lucra simultan la reconstructia celor 4 stadioane ce vor gazdui antrenamentele echipelor calificate la Euro 2020 (Steaua, Dinamo, Rapid, Arcul de Triumf)? Cat de mult va fi afectat orasul (poluare, ambuteiaje etc.) si daca PMB detine informatii despre costurile rezultate din aceste santiere?

Primaria Municipiului Bucuresti acorda tot sprijinul Companiei Nationale de Investitii in derularea lucrarilor. Intre cele doua institutii a fost semnat un Protocol de minimizare a efectelor lucrarilor de constructii asupra ambientului Capitalei. Gestionarea proiectelor de infrastructura apartine Companiei Nationale de Investitii. De acolo puteti obtine informatii despre costuri.

10. Ce activitati culturale si de divertisment pregateste PMB pentru perioada desfasurarii Euro 2020 la Bucuresti? S-au stabilit deja programe sau contacte cu anumiti artisti? La un moment aparuse ideea desfasurarii unui mare festival de muzica, pe modelul Untold sau Neversea. Mai este de actualitate informatia?

Activitatile culturale si de divertisment nu sunt inca definitivate. La ora actuala sunt prevazute activitati ale suporterilor in Piata Universitatii si in Centrul Vechi si organizarea unei Fan Zone in Piata Constitutiei. Pot interveni schimbari sau adaugiri la aceste schite de proiect.