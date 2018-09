Nimeni nu mai stia nimic de el! Povestea fantastica a unui atacant din nationala Romaniei cu meciuri in Champions League. Cu ce a ajuns sa se ocupe astazi

Cel poreclit "Buburuza", pe cand era unul dintre cei mai buni atacanti din Liga 1, ii calca pe urme presedintelui Johannis - este politician in judetul Sibiu.

Radu Niculescu (43 ani) a fost unul dintre cei mai valorosi atacanti din fotbalul romanesc in anii ’90, dar a reprezentat o enigma multa vreme pentru microbisti, fiind unul dintre cei mai misteriosi fotbalisti din Liga 1. Dupa ce s-a retras din activitate, in 2004, s-au aflat putine lucruri despre meseria si modul in care acesta isi castiga existenta, si cu atat mai putine despre viata sa privata, intr-o perioada cand alti colegi de club sau de echipa nationala erau in stare sa faca orice pentru putina publicitate gratuita.



A detinut unul dintre cele mai selecte restaurant din Sibiu

Ultimele informatii aparute despre Niculescu il prezentau, incepand cu anul 2009, ca patron al restaurantului "La Turn", situat in Piata Mare din Sibiu, intr-o locatie considerata monument istoric. Restaurantul avea in preajma Turnul Sfatului, care are o vechime de peste 500 de ani, iar interiorul fusese decorat rafinat si costisitor de catre proprietar, fiind pretuit de turistii care vizitau orasul transilvanean, mai ales ca mama fostului jucator se implicase in alegerea meniului si introdusese chiar o prajitura cu reteta proprie, foarte apreciata de clienti. Cladirea in care este situat restaurantul se afla intr-una din cele mai vechi din Sibiu, datand din anul 1652, avea 80 de locuri in interior si doua terase, una cu iesire in Piata Mare, de 100 de locuri si cealalata in Piata Mica, de 60 de locuri. Din cauza ca nu a reusit sa cumpere cladirea, care are o importanta istorica unica, pentru care platea o chirie lunara de 10.000 de euro catre controversatul afacerist sibian Aurel "Paloma" Serban, si dupa ce presa relata ca a primit mai multe amenzi consistente din partea comisarilor Garzii Financiare pentru cateva neregulile constatate, in 2014, Niculescu a vandut afacerea "la cheie" contra sumei de 170.000 de euro, conform presei locale, si s-a retras din domeniul horeca.

A devenit ecologist si politician

In ultimii 4 ani, dupa ce a vandut restaurantul, nu s-au mai aflat prea multe lucruri despre Radu Horia Niculescu. De curand, a iesit la iveala ca acesta a devenit, in 2016, consilier local din partea Partidului Verde in cadrul Primariei Turnu Rosu, localitate aflata la 25 de kilometri de Sibiu. Conform declaratiei de avere depuse pe data de 13 iunie 2018, el detine 2 terenuri pe numele sau (Bucuresti, Sector 1, intravilan, 4.000mp, toata suprafata / Turnu Rosu, extravilan, 5.923mp, mostenire, o cota de 1/6), plus inca unul detinut in coproprietate cu sotia sa (Sibiu, intravilan, 170mp, cota 1/2). De asemenea, fostul fotbalist mai are pe numele sau o casa de locuit in Sibiu (122mp), o cota de 1/6 mostenita dintr-un apartament tot in Sibiu (106mp) si o alta cota de 1/6 dintr-o alta mostenire a unei case de vacanta in comuna Turnu Rosu (255mp). Niculescu mai detine un autoturism Toyota Rav4, an de fabricatie 2016, tablouri in valoare estimata de 6.000 de euro, un cont in lei la o banca din Sibiu cu sold de putin peste 300.000 de lei, iar in august 2017 a vandut catre o societate comerciala un teren intravilan in Bucuresti, in schimbul caruia a primit suma de 823.079 lei. Declaratia de interese mai dezvaluie ca el este vicepresedinte al Asociatiei Turnu Rosu - Verde, o organizatie non-profit infiintata in octombrie 2017, care a desfasurat numeroase actiuni de igienizare si infrumusetare a spatiului public pe raza localitatii Turnu Rosu. De altfel, singurele fotografii recente cu fostul atacant sunt de pe pagina de Facebook a acestei asociatii, unde fostul fotbalist lucreaza cot la cot cu voluntarii de toate varstele pentru a aduna deseurile de plastic de pe campurile si din apele aflate in raza comunei respective.

Sotia sa este doctor in economie

Daca informatiile din declaratia de avere sunt precise, Radu Horia Niculescu este casatorit cu Alexandra, angajata ca auditor la Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi Sibiu, si are doua fiice, Eva si Ana. Alexandra Niculescu, fosta Otetea, si-a sustinut teza de doctorat intitulata "Impactul activitatii de audit public asupra formarii si utilizarii resurselor publice", in martie 2016, iar in bibliografia acestei lucrari sunt precizate numeroase carti de specialitate publicate la edituri recunoscute CNCSIS, la care aceasta a fost coautoare. Intre 2012 si 2016, ea a urmat studiile economice doctorale in Finante - Contabilitate la Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu. Anterior, sotia lui Niculescu a lucrat timp de doi ani ca economist la o banca comerciala din Sibiu.

A fost protagonistul unui episod de telenovela

Contrastand cu viata linistita de familie de astazi, Niculescu a fost, in trecut, protagonistul unui episod cu valente mondene. Inaintea turneului final din 1994, cand nationala noastra a fost aproape de semifinalele Cupei Mondiale, Niculescu era un atacant intr-o forma exceptionala si a jucat in aproape toate meciurile amicale disputate inaintea anuntarii lotului pentru competitia americana (SUA, Coreea de Sud, Bolivia, Nigeria si Slovenia). Dupa penultimul amical disputat, cel contra Sloveniei, pe 1 iunie (peste 2 saptamani incepea CM), s-a anuntat ca Niculescu s-a accidentat si va rata ultima partida de verificare, contra Suediei (14 iunie), dar si lotul pentru turneul final si, implicit, meciul de debut contra Columbia (19 iunie). Ulterior, presa a speculat ca, de fapt, ar fi fost vorba de o presiune pusa de unii jucatori importanti din lot, dupa ce atacantul ar fi incercat sa lege relatii mult prea intime cu sotiile lui Dan Petrescu si Bogdan Stelea, coechipierii sai de la nationala, iar socul a fost mare, mai ales ca echipa abia trecuse peste scandalul Gica Popescu - Oana Deselnicu - Gica Craioveanu.

Radu Horia Niculescu



Data nasterii: 2 martie 1975

Locul nasterii: Sibiu

Inaltime / greutate: 184cm / 76 kg

Post: atacant

Echipe: Soimii Sibiu (1989-1990), Inter Sibiu (1990-1994, 1995), Dinamo (1994), "U" Craiova (1995), FC National (1995-1998, 1998-2000, 2001, 2004), Rapid (1998), Steaua (2000-2001, 2003), Galatasaray (2002), Ankaragucu (2003), Changchun Yatai (2004)

Palmares: campion Liga 1 (Rapid > 1998-1999 / Steaua > 2000-2001), Turkish Super League (Galatasaray > 2001-2002)

Echipa nationala: Romania (14 meciuri / 2 goluri) / 2 meciuri jucate la CM 1998, din postrura de rezerva, cu Croatia si Columbia