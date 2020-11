Nelutu Varga trebuie sa bage mana adanc in buzunar ca sa il concedieze pe Petrescu! Ce suma trebuie sa plateasca clubul ardelean

Dupa rezultatele slabe din ultima vreme, CFR Cluj ar dori sa se desparta de Dan Petrescu.

CFR a pierdut cu 0-1, in fata lui Poli Iasi, meciul din Cupa Romaniei, iar Nelutu Varga s-a suparat si a declarat ca va inceta colaborarea cu Petrescu. Chiar daca despartirea pare sigura, lucrurile nu sunt asa simple din cauza clauzei imense de reziliere pe care Super Dan o are. Iarna trecuta, cand s-a semnat prelungirea contractului, oficialii de la CFR au pus o clauza de reziliere uriasa pentru nivelul fotbalului de la noi. Daca oricare dintre cele doua parti ar fi rupt intelegerea, ar fi trebuit sa plateasca o clauza de 2 milioane de euro.

Giovanni Becali a propus un scenariu mai simplu pentru ambele parti, in cazul in care Dan Petrescu si-ar fi dat demisia. Impresarul roman a spus ca s-ar fi putut ajunge la o intelegere, prin care Petrescu ar fi transferat de la CFR un jucator la viitoare lui echipa, in contul clauzei de reziliere.

"Ca sa plece trebuie sa se inteleaga cu clubul. Daca clubul il da afara, trebuie sa ii dea doua milioane. Daca el pleaca, trebuie sa dea doua milioane. Sau mai are o varianta. Sa plece undeva si sa ia un jucator de 2-3 milioane. Sa il ia pe Manea de doua milioane si du-te tata! Sau ia din oamenii lui, pe Camora, pe Deac, Pe Djokovic, oamenii lui", a spus Giovanni Becali pentru Telekom Sport.

Acelasi lucru s-a intamplat cand Dan Petrescu a plecat de la CFR Cluj la GZ Hengfeng. La momentul respectiv, antrenorul roman l-a transferat pe Kevin Boli, pentru care echipa din China a platit 2,5 milioane de euro.