După ce a reamintit problemele şi a oferit câteva răspunsuri, tribunalul a considerat că FC Nantes nu a comis nicio greşeală. Agentul Willie Mac Kay era într-adevăr reprezentantul clubului din Nantes şi nu era organizatorul zborului.

Judecătorii au considerat că Cardiff nu a suferit niciun prejudiciu, spre deosebire de FC Nantes. Prin urmare, instanţa respinge cererile clubului Cardiff şi îl obligă să plătească clubului FC Nantes 300.000 de euro cu titlu de despăgubiri, plus suma de 180.000 de euro, adică un total de 480.000 de euro.

Această hotărâre a fost pronunţată în prezenţa lui Mercedes Taffarel, mama lui Émiliano Sala.

Jucătorul argentinian, în vârstă de 28 de ani, a pierit într-un accident aviatic deasupra Canalului Mânecii în ianuarie 2019, în timp ce se îndrepta spre Cardiff City, unde tocmai fusese transferat de la FCN. Nu apucase să joace pentru noul său club.

Cardiff City Football Club a sesizat Tribunalul Comercial din Nantes în 2023 pentru a solicita despăgubiri pentru pierderile de venituri şi alte prejudicii suferite de club ca urmare a decesului jucătorului.

Pentru Cardiff City, FC Nantes era, prin intermediul agentului Willie McKay, implicat în organizarea zborului privat la bordul căruia se afla fotbalistul şi că, dacă transferul era efectiv la momentul accidentului, conform TAS, organizarea acestui zbor este cea care este în cauză.

Willie McKay „nu putea ignora ilegalitatea zborului”, a afirmat în faţa tribunalului avocatul clubului Cardiff City, Olivier Loizon.

Potrivit acestuia, agentul a dat dovadă de „imprudenţă” şi „neglijenţă”. „Indiferent de cauza finală a accidentului, (Emiliano Sala) nu ar fi trebuit să se afle în acel zbor”, a subliniat el.

La rândul lor, avocaţii FC Nantes au reamintit că doar David Henderson, organizatorul zborului, a fost condamnat de justiţia din Regatul Unit pentru că a angajat un pilot despre care ştia că nu este calificat şi a transportat un pasager fără autorizaţie valabilă.

news.ro