Elias Charalambous o are grea! Dezvăluirea grecilor îl face pe fostul antrenor de la FCSB să tremure

Levadiakos, echipa pe care a preluat-o în vară , nu a obținut nicio victorie și are un singur punct după cinci etape, din remiza cu Kifisia, scor 0-0.

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Echipa tehnicianului cipriot nu a marcat niciun gol în acest sezon, iar scaunul lui Elias Charalambous se clatină. Jurnaliștii greci au scris recent că fostul antrenor de la FCSB, care a rămas și fără colaboratorul său Mihai Pintilii, este printre tehnicienii din campionatul Greciei cu șanse mari să fie demiși în următoarea perioadă.

Situația lui Charalambous este cu atât mai complicată cu cât, conform presei elene, patronul lui Levadiakos, Giannis Kompotis, a investit o sumă imensă de bani în club, fără a primi rezultatele așteptate.

”Potrivit specialiștilor, Kompotis a făcut cea mai mare investiție din Super League, ținând cont, desigur, de proporții. Levadiakos are în acest sezon un buget de peste două ori mai mare decât în sezonul precedent, care a fost cel mai bun din istoria clubului. Conform unor calcule aproximative, în acest an au fost alocați pentru lotul din Viotia de 2,5 ori mai mulți bani.

Prin urmare, așteptările rămân ridicate și în acest sezon. Tot ce trebuie este ca relansarea care se încearcă după suspendarea campionatului să aibă succes. Totul se află acum în mâinile lui Elias Charalambous, pe care Kompotis l-a susținut activ”, au scris grecii de la Sport Report.