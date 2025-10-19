A fost un meci de coșmar pentru Kamil Piatkowski (25 de ani). Fundașul central de la Legia Varșovia a trimis mingea în proprie poartă, în minutul 32, iar în finalul reprizei a văzut cartonașul roșu după ce a scos o minge cu mâna din apropierea liniei porții. A urmat un penalty pentru Zaglebie, care a făcut 2-0 în prelungiri prin Leonardo Rocha.

Legia a pierdut duminică seară pe terenul lui Zaglebie Lubin, scor 1-3, în runda a 12-a din Ekstraklasa. Este a treia înfrângere consecutivă suferită de echipa lui Edi Iordănescu, iar în presa din Polonia se pune problema demiterii antrenorului român.

În actul secund, Legia a redus din handicap după un autogol al lui Kajetan Szymt, însă trupa lui Edi Iordănescu nu a putut face mai mult în inferioritate numerică. Zaglebie a mai înscris o dată în prelungirile actului secund, prin Jakub Sypek.

Edi Iordănescu, demis?



Pentru Legia a fost a treia înfrângere consecutivă în toate competițiile, iar obiectivul anunțat de Edi Iordănescu la numirea sa - câștigarea titlului - pare tot de mai departe. Formația din capitala Poloniei se află pe locul 9 după 11 etape, cu 15 puncte, la 9 lungimi sub liderul Jagiellonia.



"Ar trebui dat afară Iordănescu?", s-au întrebat imediat jurnaliștii polonezi de la Kanal Sportowy.



O casă de pariuri din Polonia a inclus deja în ofertă cotele pentru eventuala plecare a lui Iordănescu. Românul are cotă 2.00 să fie antrenor la Legia și în ianuarie, în timp ce o plecare înainte de 31 decembrie este cotată acum cu 1.72.



Pentru Legia urmează un meci în faza principală din Conference League contra lui Șahtior Donețk. Polonezii n-au început deloc bine competiția: eșec acasă cu Samsunspor, 0-1, în prima rundă.

