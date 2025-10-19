VIDEO Edi Iordănescu riscă să fie demis! Al treilea eșec consecutiv la Legia

Edi Iordănescu riscă să fie demis! Al treilea eșec consecutiv la Legia
Legia Varșovia, echipa lui Edi Iordănescu, a suferit un nou eșec în Ekstraklasa și a ratat ocazia de a se apropia de primele poziții.

Polonia edi iordanescu Legia Varsovia zaglebie lubin
Legia a pierdut duminică seară pe terenul lui Zaglebie Lubin, scor 1-3, în runda a 12-a din Ekstraklasa. Este a treia înfrângere consecutivă suferită de echipa lui Edi Iordănescu, iar în presa din Polonia se pune problema demiterii antrenorului român.

Edi Iordănescu, al treilea eșec consecutiv la Legia Varșovia

A fost un meci de coșmar pentru Kamil Piatkowski (25 de ani). Fundașul central de la Legia Varșovia a trimis mingea în proprie poartă, în minutul 32, iar în finalul reprizei a văzut cartonașul roșu după ce a scos o minge cu mâna din apropierea liniei porții. A urmat un penalty pentru Zaglebie, care a făcut 2-0 în prelungiri prin Leonardo Rocha.

În actul secund, Legia a redus din handicap după un autogol al lui Kajetan Szymt, însă trupa lui Edi Iordănescu nu a putut face mai mult în inferioritate numerică. Zaglebie a mai înscris o dată în prelungirile actului secund, prin Jakub Sypek.

Edi Iordănescu, demis?

Pentru Legia a fost a treia înfrângere consecutivă în toate competițiile, iar obiectivul anunțat de Edi Iordănescu la numirea sa - câștigarea titlului - pare tot de mai departe. Formația din capitala Poloniei se află pe locul 9 după 11 etape, cu 15 puncte, la 9 lungimi sub liderul Jagiellonia.

"Ar trebui dat afară Iordănescu?", s-au întrebat imediat jurnaliștii polonezi de la Kanal Sportowy.

O casă de pariuri din Polonia a inclus deja în ofertă cotele pentru eventuala plecare a lui Iordănescu. Românul are cotă 2.00 să fie antrenor la Legia și în ianuarie, în timp ce o plecare înainte de 31 decembrie este cotată acum cu 1.72.

Pentru Legia urmează un meci în faza principală din Conference League contra lui Șahtior Donețk. Polonezii n-au început deloc bine competiția: eșec acasă cu Samsunspor, 0-1, în prima rundă.

În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală"
În 1916, România a dăruit Rusiei 90 de tone de aur – acum valorează 8 mld. de euro și le vrea înapoi. BNR: „O datorie morală"

Ioana Grama, în ipostaze îndrăznețe cu noul iubit. A lăsat inhibițiile deoparte și a publicat imaginile pe internet

Declarația bizară a unui român condamnat în Austria făcută chiar în fața judecătorului: „Vă mulțumesc pentru sentință"

Greșeala fatală a tinerei de 29 de ani care a murit pe un traseu dificil din Masivul Piatra Craiului

