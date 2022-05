Mama Rusia! Federația de la Moscova mărește numărul de jucători străini de la cluburi după exodul fotbaliștilor

Alexander Diukov, preşedintele Federaţiei Ruse de Fotbal, a anunţat că din loturile echipelor de prim eşalon vor putea face parte cel mult câte 13 jucători străini. Anterior, limita era de opt jucători străini, informează L’Equipe.

Decizia vine în contextul în care Rusia încearcă să atragă fotbalişti străini, sportul rus fiind din ce în ce mai izolat din cauza ofensivei militare a Moscovei în Ucraina.

FIFA a decis interdicţii pentru Rusia din competiţiile internaţionale, ca urmare a declanşării războiului din Ucraina.

The foreign limit is finally being loosened https://t.co/xAU4t5m92N