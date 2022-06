Echipa ”cea mai bogată din lume” a făcut show la ultimul meci înainte de desființare!

Clubul Anzhi Makhachkala, cândva o forță în fotbalul din Rusia, a jucat duminică ultimul meci înainte de a fi desființat după ce nu a primit licența pentru viitorul sezon al ligii a treia!

În etapa finală din FNL2 (eșalonul trei al Rusiei), Anzhi a spulberat-o cu 4-0 în deplasare pe Rotor Volgograd 2, eroul partidei fiind Razhab Magomedov, autor al unui hat-trick.

Samuel Eto'o (care primea la Makhachkala un salariu de 10 milioane de euro pe sezon), Roberto Carlos, Lassana Diarra sau Willian s-au numărat printre jucătorii de top care au evoluat la Anzhi, alături de antrenorul Guus Hiddink.

La echipa din Rusia, la un moment dat considerată cea mai bogată din lume, au jucat și internaționalii români Nicolae ”Nae” Stanciu (între 2002 și 2003) și Paul Anton (în 2018).

”Credem că acesta nu este sfârșitul. Credem că, la un moment dat, Anzhi va reveni. Într-o bună zi această stea va străluci din nou”, a precizat clubul din Makhachkala într-un comunicat oficial.

Anzhi Makhachkala, once the world's richest club and home to Samuel Eto'o and Roberto Carlos, is to become extinct https://t.co/csSkLbF3Ed