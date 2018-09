E, asta da provocare chiar si pentru Borcea :)) Un atacant englez a facut 3 copii cu 3 femei IN 6 SAPTAMANI

Un fotbalist de la Stoke nu se remarca pentru golurile marcate, dar iese in evidenta cu numarul de cuceriri!

Stoke City are un atacant profilic, dar nu pe gazon. Saido Berahino a marcat un hattrick in dormitor. I s-au nascut 3 copii in 6 saptamani!

Primul copil al atacantului s-a nascut pe 30 mai, iar mama copilului este Stephania Cristoforou, in varsta de 27 de ani.

Al doilea copil s-a nascut in 15 iulie la Manor Hospital din Walsall. Mama copilului este o tanara in varsta de 28 de ani din Africa.

Atacantul lui Stoke a aflat ca este pentru a treia oara tata pe 17 iulie. De data aceasta mama copilului a fost o bomba sexy, Chelsea Lovelace. Ultimii doi copii ai lui Saido Berahino s-au nascut in acelasi spital la distanta de doar doua zile.

Dupa ce a devenit de 3 ori tata in doar 6 saptamani, acesta a reusit sa inscrie dupa aproape 3 ani. A punctat in meciul castigat de Stoke in Carabao Cup cu 2-0, dar a si ratat un penalty in acest weekend, iar echipa lui a pierdut cu 3-2 cu Blackburn in liga secunda.