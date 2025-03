Bodișteanu, mijlocașul format la Academia Hagi, care din acest sezon este jucătorul lui FC Botoșani, s-a născut la Chișinău, iar în acest an a decis să reprezinte Moldova la naționala de seniori.

Ștefan Bodișteanu a debutat la naționala Moldovei



Convocat în premieră de selecționerul Serghei Cleșcenco, Bodișteanu a debutat pentru Moldova sâmbătă seară, la partida cu Norvegia din preliminariile CM 2026. Naționala lui Haaland și Odegaard s-a impus categoric la Chișinău, scor 5-0.



Bodișteanu, care a jucat aproape jumătate de oră contra Norvegiei, se pregătește acum pentru următorul duel din preliminarii, cu Estonia.



"A fost un moment foarte special pentru mine. Mă simt mândru să reprezint Moldova și știu că este un pas important în cariera mea. Am fost primit foarte bine de colegi și de staff, ceea ce m-a ajutat să mă integrez rapid. Sper să mă adaptez cât mai repede la stilul echipei și să contribui la rezultatele noastre.



Sunt conștient că va fi un meci dificil. Estonia este o echipă bună. Trebuie să ne pregătim foarte bine și să fim concentrați din primul minut. Avem puțin timp la dispoziție după meciul cu Norvegia, dar important este să găsim cea mai bună abordare tactică pentru a obține o victorie.



Vreau să demonstrez că merit să fiu aici și să ajut echipa să obțină rezultate bune. Îmi doresc să am evoluții constante și să contribui cu pase decisive, goluri și multă muncă pe teren. Vreau ca suporterii să fie mândri de noi și să plece fericiți de la stadion după fiecare meci", a spus Ștefan Bodișteanu, într-un interviu pentru Federația Moldovenească de Fotbal.

Ștefan Bodișteanu a marcat la ultima sa selecție pentru România

Bodișteanu are selecții la toate naționalele de juniori și de tineret ale României, de la categoria Under 15 până la Under 20.

La naționala de tineret sub 20 de ani, mijlocașul ofensiv a și înscris la ultima sa selecție, în 1-1 cu Polonia în Elite League U20, când a jucat titular alături de atacantul Vladislav Blănuță, și el moldovean cu cetățenie română.