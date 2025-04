Căpitanul echipei de futsal, Sergio Lozano, a anunțat că își va încheia cariera la finalul sezonului. Jucătorul va continua să activeze în cadrul clubului.

Sergio Lozano, ”Messi” din lumea futsalului, se retrage

Însoțit de președintele clubului, Joan Laporta, Lozano și-a anunțat retragerea în adrul unei conferințe de presă. Sergio Lozano este considerat cel mai bun jucător de futsal din istoria Barcelonei.

”Am venit să vă spun ceva și este foarte dificil pentru mine. Acesta va fi ultimul meu sezon ca jucător al Barcelonei și nu voi mai purta tricoul altei echipe.

Am fost norocos și am trăit multe succese, dar am trecut și prin cele mai grele lucruri pentru un sportiv: accidentările grave. Am încercat să dau tot ce am mai bun în fiecare moment pentru a purta din nou acest tricou. A fost, este și va fi o onoare să port acest tricou și banderola de căpitan. Am încercat să dau 100% și sper că ați putut stilul meu de joc în ceea ce înseamnă Barcelona.

Vă mulțumesc pentru susținere, întotdeauna m-am simțit iubit și respectat. Este unul dintre trofeele pe care îl iau acasă ca jucător și ca persoană. Sunt sigur că tatăl meu ar fi mândru. El a visat că voi purta acest tricou”, a spus Sergio Lozano.

Lozano a câștigat 34 de trofee și este cel mai bun marcator la fotbal de sală din istoria Barcelonei.