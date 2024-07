Denzel Dumfries a lămurit cea mai controversată fază din semifinala Olanda – Anglia: ”A fost un rollercoaster!”

Olandezii au deschis scorul prin Xavi Simons, dar englezii au egalat câteva minute mai târziu, după un penalty controversat acordat de centralul Felix Zwayer, cel care a arbitrat și meciul România – Olanda, scor 0-3.

Denzel Dumfries: ”A existat un contact, știam că poate da penalty!”

Zwayer a dictat penalty pentru Anglia după un duel dintre Harry Kane și Denzel Dumfries, iar mulți au argumentat faptul că germanul a luat o decizie greșită, chiar dacă a fost chemat și la monitorul VAR.

Denzel Dumfries a explicat ce s-a întâmplat la acea fază. Mijlocașul batavilor a recunoscut că a existat un contact între el și atacantul Angliei și a spus că își asumă responsabilitatea pentru acel penalty.

”O eliminare foarte amară. Am simțit că suntem mai puternici, mai ales așteptând prelungirile. Am avut senzația că am fost echipa mai bună. Așteptam o șansă, eliminarea asta este foarte amară.

A fost un rollercoaster. Acel moment de la penalty, mingea se afla între noi, am vrut să blochez șutul, l-am atins. A existat un contact, știam că putea da penalty. Îmi asum responsabilitatea. Faci totul să împiedici un gol, dar se întâmplă asta.

Când a ieșit Memphis, am fost nevoiți să jucăm din nou diferit”, a spus Denzel Dumfries.

VIDEO Rezumatul meciului Olanda - Anglia 1-2