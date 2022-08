Ilie Stan a căutat liniștea. Și a găsit-o! Nu între granițele României și nici în Europa, ci tocmai pe malul Golfului Oman, unde și-a început cariera de antrenor principal, în urmă cu 19 ani.

Sport.ro l-a contactat pe antrenorul care a reușit, alături de noua sa echipă, Al-Seeb, la care a revenit după 19 ani, să câștige Supercupa Omanului. Prima din istoria clubului!

Ilie Stan a vorbit la superlativ despre condițiile pe care le-a găsit în Oman și a spus, fără să clipească, ce poate ”copia” fotbalul românesc din Orientul Mijlociu.

Ilie Stan a găsit mediul perfect în Oman: ”Am tot ce-mi doresc. Infrastructura e super”

Cum vă simțiți în Oman?

E foarte bine, îmi fac meseria, o fac cu pasiune pentru că am tot ceea ce-mi doresc. Mă refer la condiții de pregătire, la echipă, jucători de calitate. Sper ca rezultatele să fie pe măsura muncii mele.

Infrastructura e la cel mai înalt nivel?

Da, infrastructura e super. Au stadioane frumoase, terenuri de antrenament, suprafețe bune de joc. E la superlativ totul.

V-ați acomodat?

Da, sigur. Nu era problemă, e mult mai greu să antrenezi la o echipă din zona Golfului decât în România, e nevoie să cunoști limba, mentalitatea jucătorilor. Nu e ușor, dar la experiența pe care am acumulat-o cred că pot avea rezultate pozitive cu ei aici și că mi-ar fi mai ușor să-i fac să recepționeze ceea ce le transmit eu.

Al-Seeb, echipa lui Ilie Stan, a început cu dreptul noul sezon din Oman, scor 3-0 cu Al-Bashaeer.

Cum e campionatul lor comparativ cu cel din România?

La noi, în România, sunt profesioniștii sută la sută. Aici nu sunt, sunt semi-profesioniști, dar am înțeles că într-un an sau doi vor să schimbe și aici, să facă un campionat profesionist, pentru că prima dată au început să lucreze la infrastructură, au terminat-o, au și bani foarte mulți. Îmi place că jucătorii de aici vin cu plăcere, se antrenează cu plăcere și sunt dispuși la efort. Chiar acum am început campionatul, am jucat primul meci acasă. Eu stăteam pe margine și eram transpirat. Ei alergau, adică sunt obișnuiți, fac un efort fantastic. Ei fac asta cu plăcere, și atunci când faci asta cu plăcere, vin și rezultatele.

Credeți că ar fi greu să convingeți un fotbalist român să vină alături de dumneavoastră în Oman?

Nu e greu de convins, deja m-au sunat câțiva impresari dacă am nevoie de jucători. Deci nu se pune problema! Aici poți folosi patru străini în campionat, la mine la echipă am doar doi străini. Am un nigerian, un mijlocaș (Daniel Ajibola, 27 de ani), și un vârf de atac din Ghana (Cosmos Dauda, 28 de ani). Jucătorii locali au calitate, dar ca peste tot, degeaba ai calitate și valoare dacă nu se compensează cu munca. Dacă nu ești pregătit bine, e foarte greu să poți să joci doar cu calitate și valoare.

Două titluri de campioană, patru Cupe ale Omanului, o Cupă a Ligii și o Supercupă are în palmares Al-Seeb, clubul pe care Ilie Stan îl antrenează din luna iulie.

”Aveam și alte oportunități, dar am ales liniștea”

Vă gândiți să aduceți fotbaliști români?

Deocamdată nu! Am avut o experiență nereușită când am fost în Irak și de atunci am spus că nu mai iau jucători români.

Cum a venit această ofertă pentru dumneavoastră?

Eu am mai fost aici acum 19 ani, în 2003, când mi-am început cariera de antrenor principal. Când am venit, luasem echipa când era ca și retrogradată. Am început foarte bine, la sfârșitul sezonului 2002-2003 i-am adus pe locul trei, în primăvară. Am schimbat foarte, foarte multe lucruri la echipă. Conducătorii care au fost și sunt și acum, credeți-mă, la 2-3 ani mă căutau și au vrut să vin! Dar aveam alte perspective, asta este.

Acum a venit momentul când am spus că am încercat peste tot, în România m-am întors, am încercat să fac lucrurile așa cum mi le doresc eu, n-am reușit. Am revenit într-o situație mult mai bună aici, anul trecut au câștigat campionatul și Cupa. Îți dai seama, când ai o ofertă de la o echipă campioană, indiferent din ce țară este, n-ai cum să refuzi! Pentru că, automat, campionatele și Cupele nu se câștigă întâmplător, se câștigă în urma unei munci de un an de zile, cu un grup puternic, valoros, cu condiții bune de pregătire. Când am venit aici, am și găsit acest lucru. De asta am reușit, de când am venit aici, să câștig și Supercupa.

Ilie Stan a câștigat Supercupa Omanului după un meci câștigat de Al Seeb cu Al Nahda, scor 2-0.

Deci nu ați ezitat deloc.

Nu, cu toate că aveam și alte oportunități, și din punct de vedere al salariului era mult mai bine. Pentru noi, antrenorii, este foarte ușor să gestionăm grupul, jucătorii. Problema la noi sunt cei care sunt în jurul echipei, mă refer la manageri, președinți, delegați și așa mai departe. Și atunci...

Ați preferat liniștea!

Da, bravo! Liniștea! Și chiar că este o țară foarte liniștită. De mulți ani nu am mai fost așa de liniștit ca aici. Fără stres, fără absolut nimic. Le dau programul, vin la program, îmi fac treaba, vin acasă, nu trebuie să mă mai duc cum eram pe la Buzău, pe la Brașov, să mă duc eu să le caut echipament, vitaminizare, terenuri. Am terenul de antrenament aici, vine echipa, frumos, la bază, facem antrenamentul. Dacă vreau să mai rămân cu jucătorii după antrenament să mai lucrez puțin, rămân, suntem acolo. Nu ca în România, faci antrenamente la 30 de kilometri de Buzău și hai să câștigi campionatul. Nu se poate! Dacă vrei să promovezi, trebuie să ai condiții. Asta în primul rând, apoi vorbim și de celelalte lucruri. Avem baza aici, unde facem antrenamentele, și la șase kilometri avem terenul de joc unde disputăm meciurile oficiale.

Acolo vă oprește lumea pe stradă?

Da, da, da! Când câștigi un trofeu, este satisfacția muncii tale. Te motivează foarte mult. Îmi doresc să câștig campionatul, o Cupă. Să vedem! Pe data de 5 septembrie o să jucăm în Cupa Asiei cu Al Arabi, din Kuweit. Pentru ei, contează foarte mult. E cum ar fi la noi Europa League. Contează jocurile astea pentru ei, le dă mai multă încredere, personalitate. Am vreo 6-7 jucători la echipa națională, vreo 3-4 la echipa olimpică. Am un lot destul de bunicel pentru a face performanță. Important e să fiu sănătos și inspirat când aleg primul ”11” la joc.

Irak, Iran și Qatar sunt țările în care a mai antrenat Ilie Stan.

”Sunt multe lucruri pe care le-am simțit în România”

Fotbalul nostru ”scârțâie” din mai multe puncte de vedere. Ce avem de învățat de la fotbalul din Oman?

Organizarea și neimplicarea celor care conduc în bucătăria antrenorului! Când l-ai angajat, i-ai dat un obiectiv, lasă-l să-și facă obiectivul ăla! Nu așa, hai să-i fac echipa, bagă-l pe ăla, trebuie să stăm la hotelul ăla, trebuie să mâncăm mâncarea asta, nu mâncarea aia, trebuie să aduci jucătorul ăsta, nu pe care-l vrei tu... și uite așa! Sunt multe lucruri în România pe care le-am simțit în ultimii ani. De asta nici nu am reușit să mă impun la ceea ce-mi doresc eu.

Urmăriți ce se întâmplă prin țară?

Da, sigur! Chiar acum două zile mi-au adus un televizor nou și mi-au pus toate canalele. Dacă jucăm în Cupa Asiei, trebuie să urmăresc jocurile celor de la Al Arabi. Pe 25 au prima etapă, pe 30 etapa a doua și pe 5 jucăm cu ei.

Deci vă instalați cât mai bine acolo!

Da, pentru că am liniște, am tot ce-mi trebuie. Am antrenament după-amiaza în nocturnă. Dimineața am fost la o alergare pe plajă, am stat puțin, am înotat. Îmi fac programul de antrenament și pregătesc, ușor, ușor, jocul de peste două zile.

UTA Arad, Al-Seeb, FCM Târgoviște, Gloria Buzău, Victoria Brănești, CS Mioveni, FCSB, Concordia Chiajna, FC Vaslui, FC Brașov, Zakho FC, Farul, Al-Shamal, ASA Târgu Mureș și Foolad FC sunt cluburile pe care le-a pregătit Ilie Stan din postura de antrenor principal.