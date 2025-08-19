Dialog bulversant cu „arogantul“ Ronaldo: „M-a întrebat cine sunt și câți bani fac?“

Dialog bulversant cu &bdquo;arogantul&ldquo; Ronaldo: &bdquo;M-a &icirc;ntrebat cine sunt și c&acirc;ți bani fac?&ldquo; Fotbal extern
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Despre fotbalistul Cristiano Ronaldo se vorbește mereu la superlativ, având în vedere profesionalismul și seriozitatea care i-au prelungit cariera până la vârsta de 40 de ani. În schimb, omul Ronaldo are și destule defecte, ca orice „muritor de rând“.

TAGS:
Cristiano RonaldoWalter Pandiani
Din articol

Walter Pandiani, fostul atacant al echipei Osasuna, a vorbit despre confruntarea pe care a avut-o cu Cristiano Ronaldo, pe vremea când acesta evolua la Real Madrid. Fostul atacant uruguayan a fost foarte dur la adresa atitudinii starului portughez, la acea vreme.

Când juca la Osasuna, între 2007 şi 2011, Pandiani s-a intersectat, în mai multe rânduri, cu cel care era pe atunci jucătorul lui Real Madrid. Uruguayanul are amintiri neplăcute despre aceste întâlniri cu Ronaldo. În timpul unui meci pe Estadio El Sadar din Pamplona, CR7 s-a certat, mai întâi, cu fanii, după care s-a purtat urât și cu adversarii săi de pe teren.

"Cei care țin cu Osasuna sunt foarte pasionaţi. Îl fluierau şi îl înjurau pe Ronaldo, imediat ce ieşea la încălzire. Asta l-a enervat şi, în timp ce îşi exersa loviturile libere, trăgea în oameni. Din cauza asta, meciul a început într-o atmosferă tensionată", și-a amintit Walter Pandiani într-un interviu acordat pentru AS.

"Când un fault a fost în favoarea madrilenilor, Cristiano l-a împins pe coechipierul meu, Javier Camunas, iar eu m-am dus să-l apăr. L-am împins pe Cristiano, iar el m-a întrebat cine sunt şi câţi bani fac?", a continuat fostul atacant, potrivit news.ro. "Cearta a continuat în tunelul de la vestiare cu Ronaldo şi cu Sergio Ramos. Am fost foarte supărat şi ei la fel", a adăugat cel poreclit El Rifle, acum în vârstă de 49 de ani.

„Ronaldo? Nu mi-a plăcut. Un tip arogant!“

Întrebat ce impresie i-a lăsat Cristiano Ronaldo, per ansamblu, Pandiani și-a expus părerea sinceră.

"Nu mi-a plăcut deloc atitudinea lui. Un tip arogant. Ca atacant, era grozav, dar comportamentul său lăsa mult de dorit. La vestiare, Mourinho (n.r. - pe atunci antrenorul lui Real Madrid) spunea că încerc să-mi fac publicitate gratuită (n.r. - prin cearta cu Ronaldo), deşi eu jucam în prima ligă de 11 ani. A fost foarte neplăcut", a încheiat Pandiani.

De-a lungul carierei sale, Walter Pandiani a evoluat la Deportivo La Coruna, Espanol Barcelona sau Villarreal, înainte de a se retrage, în 2016, cu o ultimă experienţă la Lausanne Sport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Zelenski, liderii UE și Trump, față în față la Casa Albă. „Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina”
Zelenski, liderii UE și Trump, față &icirc;n față la Casa Albă. &bdquo;Putin acceptă garanții de securitate pentru Ucraina&rdquo;
ARTICOLE PE SUBIECT
La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se &icirc;nsoară! Georgina a primit un inel imens și a spus &rdquo;Da!&rdquo;
La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”
Fabrizio Romano a făcut anunțul! Kingsley Coman, noul coleg al lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr pentru un salariu colosal
Fabrizio Romano a făcut anunțul! Kingsley Coman, noul coleg al lui Cristiano Ronaldo la Al Nassr pentru un salariu colosal
Aroganță sau indiferență? Reacția lui Ronaldo, după ce a aflat că lipsește de pe lista nominalizaților la Balonul de Aur
Aroganță sau indiferență? Reacția lui Ronaldo, după ce a aflat că lipsește de pe lista nominalizaților la Balonul de Aur
ULTIMELE STIRI
S-au stabilit meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei: Steaua, misiune foarte complicată
S-au stabilit meciurile din play-off-ul Cupei României: Steaua, misiune foarte complicată
Jordan Gele e istorie la FCSB! Unde a ajuns atacantul cu gol &icirc;n derby
Jordan Gele e istorie la FCSB! Unde a ajuns atacantul cu gol în derby
E out! Ancelotti a anunțat lotul preliminar al Braziliei, dar a uitat de Vinicius
E out! Ancelotti a anunțat lotul preliminar al Braziliei, dar a uitat de Vinicius
Messi revine: anunțul argentinienilor &icirc;n privința starului de 38 de ani
Messi revine: anunțul argentinienilor în privința starului de 38 de ani
A fost v&acirc;ndut de Liverpool și a decis să &icirc;și schimbe numele. Cum se prezintă acum Ben Doak, noul jucător de la Bournemouth
A fost vândut de Liverpool și a decis să își "schimbe" numele. Cum se prezintă acum Ben Doak, noul jucător de la Bournemouth
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Primul antrenor demis &icirc;n noul sezon: &rdquo;O rușine foarte mare&rdquo;

Primul antrenor demis în noul sezon: ”O rușine foarte mare”

Și-a călcat cuv&acirc;ntul! Gigi Becali a rupt &icirc;nțelegerea cu Denis Alibec: Am dat o grămadă de bani!

Și-a călcat cuvântul! Gigi Becali a "rupt" înțelegerea cu Denis Alibec: "Am dat o grămadă de bani!"

Mihai Stoica, reacție dură după Rapid - FCSB: Meci aproape perfect stricat de un jucător! A greșit intenționat

Mihai Stoica, reacție dură după Rapid - FCSB: "Meci aproape perfect stricat de un jucător! A greșit intenționat"

A fost ofertat de FCSB, a plecat de la Rapid, iar acum și-a găsit o nouă echipă

A fost ofertat de FCSB, a plecat de la Rapid, iar acum și-a găsit o nouă echipă

Ioan Ovidiu Sabău &icirc;și scoate pălăria după Farul - U Cluj: Tot respectul și aprecierea mea!

Ioan Ovidiu Sabău își scoate pălăria după Farul - U Cluj: "Tot respectul și aprecierea mea!"

Gigi Becali, gata să facă transferul de la rivala din Superliga?! &bdquo;Costă 6-7 milioane de euro&rdquo;

Gigi Becali, gata să facă transferul de la rivala din Superliga?! „Costă 6-7 milioane de euro”

CITESTE SI
Cei 3 copii ai unei femei au dispărut de 4 ani, &icirc;n Noua Zeelandă. Un singur om știe unde sunt, dar poliția nu &icirc;l poate găsi

stirileprotv Cei 3 copii ai unei femei au dispărut de 4 ani, în Noua Zeelandă. Un singur om știe unde sunt, dar poliția nu îl poate găsi

Cine este Monica Crowley, cea care i-a &icirc;nt&acirc;mpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul &icirc;n care a fost implicată. FOTO

stirileprotv Cine este Monica Crowley, cea care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul în care a fost implicată. FOTO

&rdquo;Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online&rdquo;. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

stirileprotv ”Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online”. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din m&acirc;neca Rom&acirc;niei pentru reconstrucția Ucrainei

stirileprotv Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din mâneca României pentru reconstrucția Ucrainei

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!