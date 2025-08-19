Dialog bulversant cu „arogantul“ Ronaldo: „M-a întrebat cine sunt și câți bani fac?“

Walter Pandiani, fostul atacant al echipei Osasuna, a vorbit despre confruntarea pe care a avut-o cu Cristiano Ronaldo, pe vremea când acesta evolua la Real Madrid. Fostul atacant uruguayan a fost foarte dur la adresa atitudinii starului portughez, la acea vreme.

Când juca la Osasuna, între 2007 şi 2011, Pandiani s-a intersectat, în mai multe rânduri, cu cel care era pe atunci jucătorul lui Real Madrid. Uruguayanul are amintiri neplăcute despre aceste întâlniri cu Ronaldo. În timpul unui meci pe Estadio El Sadar din Pamplona, CR7 s-a certat, mai întâi, cu fanii, după care s-a purtat urât și cu adversarii săi de pe teren.

"Cei care țin cu Osasuna sunt foarte pasionaţi. Îl fluierau şi îl înjurau pe Ronaldo, imediat ce ieşea la încălzire. Asta l-a enervat şi, în timp ce îşi exersa loviturile libere, trăgea în oameni. Din cauza asta, meciul a început într-o atmosferă tensionată", și-a amintit Walter Pandiani într-un interviu acordat pentru AS.

"Când un fault a fost în favoarea madrilenilor, Cristiano l-a împins pe coechipierul meu, Javier Camunas, iar eu m-am dus să-l apăr. L-am împins pe Cristiano, iar el m-a întrebat cine sunt şi câţi bani fac?", a continuat fostul atacant, potrivit news.ro. "Cearta a continuat în tunelul de la vestiare cu Ronaldo şi cu Sergio Ramos. Am fost foarte supărat şi ei la fel", a adăugat cel poreclit El Rifle, acum în vârstă de 49 de ani.