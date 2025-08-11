GALERIE FOTO La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se însoară! Georgina a primit un inel imens și a spus ”Da!”

La 40 de ani, Cristiano Ronaldo se &icirc;nsoară! Georgina a primit un inel imens și a spus &rdquo;Da!&rdquo; Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ajuns la 40 de ani, Cristiano Ronaldo a pus cea mai dificilă întrebare.

TAGS:
casatorieCristiano RonaldoGeorginaGeorgina Rodriguez
Din articol

Starul lui Al Nassr, cvintuplu câștigător al Balonului de Aur, a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo a cerut-o de soție pe Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo a cunoscut-o pe Georgina Rodriguez în 2016, pe vremea când portughezul era la Real Madrid, iar argentinianca lucra într-un magazin Gucci din capitala Spaniei.

  • Georgina rodriguez 11
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Tânăra a dezvăluit că s-a îndrăgostit iremediabil de fotbalist încă de prima dată când l-a văzut: ”A fost dragoste la prima vedere! Câteva zile mai târziu ne-am întâlnit la un alt eveniment. Atunci am putut vorbi într-o atmosferă relaxată, în afara mediului de la muncă”.

De atunci, cei doi formează un cuplu și au împreună doi copii: Bella și Alana. Pe lângă cele două fete, Cristiano Ronaldo mai are trei copii, care locuiesc alături de el și de Georgina.

Cei doi au trecut și printr-o tragedie în primăvara anului 2022. Georgina era însărcinată cu gemeni, dar unul dintre copii a murit la naștere. A supraviețuit doar fetița, Bella.

Acum, Cristiano Ronaldo s-a decis să își unească destinul cu cel al Georginei. Argentinianca a dezvăluit pe Instagram că portughezul a cerut-o în căsătorie.

Da, vreau! În viața asta și în toate celelalte!”, a scris Georgina la descrierea unei fotografii înn care se laudă cu inelul cu diamant primit.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
O tânără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă în câteva luni, în Australia, și a ajuns la o concluzie dură
O t&acirc;nără a aplicat la peste 100 de locuri de muncă &icirc;n c&acirc;teva luni, &icirc;n Australia, și a ajuns la o concluzie dură
ULTIMELE STIRI
Oțelul Galați - Rapid 1-0, acum pe Sport.ro. Andrei Ciobanu deschide scorul cu o torpilă
Oțelul Galați - Rapid 1-0, acum pe Sport.ro. Andrei Ciobanu deschide scorul cu o "torpilă"
Gigi Becali a numit &rdquo;indispensabilul&rdquo; de la FCSB: &rdquo;Nu mai poate să lipsească&rdquo;
Gigi Becali a numit ”indispensabilul” de la FCSB: ”Nu mai poate să lipsească”
Leo Grozavu nu s-a ascuns și a spus lucrurilor pe nume după victoria cu FC Argeș: Doar asta a contat!
Leo Grozavu nu s-a ascuns și a spus lucrurilor pe nume după victoria cu FC Argeș: "Doar asta a contat!"
Fotbalist rom&acirc;n, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
Fotbalist român, băut și drogat la volan, ar fi lovit mortal un pieton! A fugit de la locul accidentului
Bogdan Andone și-a mitraliat jucătorii după umilința cu Botoșani: Aș fi schimbat opt! Am fost niște domnișoare
Bogdan Andone și-a "mitraliat" jucătorii după umilința cu Botoșani: "Aș fi schimbat opt! Am fost niște domnișoare"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali s-a hotăr&acirc;t &icirc;n privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză &icirc;n FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali s-a hotărât în privința lui Dennis Politic, schimbat la pauză în FCSB - Unirea Slobozia 0-1!

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: &rdquo;La revedere, mi-a trecut&rdquo;

Gigi Becali face praf un jucător de la FCSB: ”La revedere, mi-a trecut”

Gino Iorgulescu &icirc;și explică dispariția: Băiatul meu, c&acirc;nd a comis-o, era bolnav și major. Lumea din Rom&acirc;nia e rea, mă &icirc;njură pe nedrept

Gino Iorgulescu își explică dispariția: "Băiatul meu, când a comis-o, era bolnav și major. Lumea din România e rea, mă înjură pe nedrept"

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni &icirc;n Ghencea, campioana e &icirc;n criză

FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni în Ghencea, campioana e în criză

Ofertă din Superligă pentru Ianis Hagi!

Ofertă din Superligă pentru Ianis Hagi!

Mina de aur a Ungariei, o lecție pentru Rom&acirc;nia. Hungaroring a fost renovat &icirc;n timp record și produce anual miliarde de forinți

"Mina de aur" a Ungariei, o lecție pentru România. Hungaroring a fost renovat în timp record și produce anual miliarde de forinți

CITESTE SI
Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

stirileprotv Proces unic la Iași. O femeie cere să devină mamă in vitro cu soțul decedat. Familia lui se opune dintr-un motiv incredibil

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Un restaurant din Italia cere bani &icirc;n plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. &rdquo;Trist și rușinos&rdquo;

stirileprotv Un restaurant din Italia cere bani în plus pentru fiecare ingredient scos din pizza comandată. ”Trist și rușinos”

Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă &icirc;n Kazahstan. Ce i s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n timpul concertului. &bdquo;Mă g&acirc;dila&rdquo;. VIDEO

stirileprotv Jennifer Lopez, moment inedit pe scenă în Kazahstan. Ce i s-a întâmplat în timpul concertului. „Mă gâdila”. VIDEO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
UFC
UFC Fight Night: Usman vs Buckley


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!