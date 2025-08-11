Cristiano Ronaldo a cunoscut-o pe Georgina Rodriguez în 2016, pe vremea când portughezul era la Real Madrid, iar argentinianca lucra într-un magazin Gucci din capitala Spaniei.

Starul lui Al Nassr, cvintuplu câștigător al Balonului de Aur, a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez.

Tânăra a dezvăluit că s-a îndrăgostit iremediabil de fotbalist încă de prima dată când l-a văzut: ”A fost dragoste la prima vedere! Câteva zile mai târziu ne-am întâlnit la un alt eveniment. Atunci am putut vorbi într-o atmosferă relaxată, în afara mediului de la muncă”.

De atunci, cei doi formează un cuplu și au împreună doi copii: Bella și Alana. Pe lângă cele două fete, Cristiano Ronaldo mai are trei copii, care locuiesc alături de el și de Georgina.

Cei doi au trecut și printr-o tragedie în primăvara anului 2022. Georgina era însărcinată cu gemeni, dar unul dintre copii a murit la naștere. A supraviețuit doar fetița, Bella.

Acum, Cristiano Ronaldo s-a decis să își unească destinul cu cel al Georginei. Argentinianca a dezvăluit pe Instagram că portughezul a cerut-o în căsătorie.

”Da, vreau! În viața asta și în toate celelalte!”, a scris Georgina la descrierea unei fotografii înn care se laudă cu inelul cu diamant primit.

