Detaliile incredibile din Turcia! Condamnari de peste 3500 de ani in "cazul Fenebahce". Ce s-a intamplat

Fotbalul turc a fost lovit ca de un traznet de aceasta veste.

Dupa ce in sezonul 2010-2011 Fenebahce a reusit sa castige titlul, o ancheta a fost inceputa in Turcia, care viza corectitudinea competitiei si felul in care s-a desfasurat. Lui fener i s-a luat dreptul de a participa in grupele Champions League si a fost inlocuita de Trabzonspor, ocupanta locului 2 in campionat in acel sezon.

Aziz Yildirim, fostul presedinte al clubului, a primit o condamnare de 2 ani, iar Fenerbahce a fost interzisa pentru doua sezoane din cupele europene, insa cazul a fost redeschis dupa ce procurorii au gasit dovada unei conspiratii. La proces, fostul presedinte al clubului a negat acuzatiile si a sustinut ca acest caz a fost conceput pentru a inlatura clubul din Istanbul care castigase campionatul de 19 ori.



Acuzatiile de aranjare a meciurilor au fost facute de Fethullah Gulen, un cleric din Sua, despre care autoritatile din Turcia spun ca a incercat sa organizeze o lovitura de stat in 2016. In 2016, procurorii au ajuns la concluzia ca acuzatiile aduse clubului Fenerbahce au fost opera sustinatorilor lui Gulen, care s-ar fi infiltrat in justitia si politia din Turcia.

Autoritatile din Turcia l-au condamnat pe Hidayet Karaca, patronul unui trust media, la 1406 ani de inchisoare. Acesta a fost acuzat ca a instigat la urmarirea apelurilor telefonice si la falsificarea documentelor. Fostul ofiter de politie, Nazmi Ardic a fost si el condamnat la 2170 de ani de inchisoare dupa ce a falsificat documente si a conspirat impotriva clubului.



Potrivit Daily Mail, alte 25 de persoane au primit condamnari la inchisoare. Aceeasi sursa mentioneaza ca actualul presedinte al clubului, Ali Koc, a declarat ca decizia judecatorilor a demonstrat ca Fenerbahce a fost doar o victima inocenta a unui complot organizat de reteaua lui Gulen. Acesta este hotarat sa ceara in instanta despagubiri financiare si morale.

