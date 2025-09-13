Ca să facem haz de necazul olandezilor de la PSV Eindhoven, la ce a arătat Dennis Man după transferul său de 8,5 milioane de euro de la Parma, șefii clubului ar face bine să păstreze „chitanța“ pentru această achiziție. Pentru că, dacă prestațiile românului nu se vor îmbunătăți, în mod cert, PSV și-ar dori activarea opțiunii de „retur“.

Dincolo de glume însă, Man (27 de ani) ar face bine să-și dea un „restart“. Pentru că, de când a început noul sezon, el a dezamăgit pe line. În primele sale două apariții, la PSV, românul a fost introdus după pauză, de fiecare dată. Și, atât în partida cu Groningen (4-2), cât și în cea cu Telstar (0-2), prestațiile sale au fost criticate vehement.

Nici când a venit la națională, Man n-a rupt gura târgului. Ratarea sa monumentală, în remiza cu Cipru (2-2), l-a transformat în „sacul de box“ al criticilor și la noi.

În aceste condiții, anunțul olandezilor, înaintea meciului NEC Nijmegen – PSV (diseară, ora 19.45) a venit firesc: Dennis Man va începe pe bancă al treilea meci la rând pentru PSV, nefiind inclus în echipa de start de antrenorul Peter Bosz.

În aceste condiții, rămâne de văzut câte minute va prinde Man, în această seară, dacă va fi introdus pe teren de Bosz.

